Затримання ворожої ДРГ: стало відомо ім’я активіста, на якого полювали російські кілери

Диверсійно-розвідувальна група ГРУ росії, окрім міністра оборони Олексія Резнікова та керівника ГУР Кирила Буданова, мала ліквідувати ветерана полку «Азов» Сергія Коротких (позивний «Боцман»).

Про це повідомляє ТСН, посилаючись на свої джерела.

«За нашими даними, йдеться про Боцмана, Коротких (Сергій Коротких, ветеран полку „Азов“ — ред.)», — передає ресурс слова поінформованого джерела в одній зі спецслужб.

Сергій Коротких («Боцман») — один з засновників полку «Азов». Це людина з дуже складною біографією. Останні вісім років він повністю присвятив своє життя війні та боротьбі проти путінської росії.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в колонії в окупованій Оленівці рашисти вбили 53 українських військовополонених, серед яких були бійці полку «Азов». Перший командир полку «Азов» Андрій Білецький пообіцяв знайти та покарати кожного причетного до вбивства «азовців».

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