Триває сто шістдесят шоста доба російсько-української війни. ЗСУ продовжують знищувати військові бази та розвідувальні групи противника.

На Харківському напрямку підрозділи росії із застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії намагаються стримати Сили оборони від просування вглиб тимчасово захопленої противником території.

На Слов'янському напрямі окупанти безрезультатно спробували покращити тактичне становище неподалік Богородичного.

На Донецькому напрямку ворог, із застосуванням наявних засобів вогневої поразки по лінії зіткнення, намагається завдати максимальних втрат нашим підрозділам та не допустити їхнього перекидання на інші напрямки.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили штурми ворога у напрямку Бахмута, Зайцева, Вершини та Кодеми.

На Авдіївському напрямку спроба наступу окупантів у напрямках Авдіївки та Пісків під вогнем українських воїнів захлинулась. Ворог відійшов.

У Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог намагався прорвати оборону наших військ у напрямках населених пунктів Мар'їнка та Шевченко, успіху не мав, відійшов. Вів повітряну розвідку у районі Запоріжжя та Павлограду.

«В акваторії Чорного моря корабельне угруповання противника зосереджує основні зусилля на підтримці дій сухопутного угруповання військ та ураженні об'єктів у глибині території України. У готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування», — йдеться у повідомленні.

Сьогодні близько 10 години зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети морського базування типу «Калібр», випущених противником з акваторії Чорного моря. Одна ракета знищена на Одещині воїнами повітряного командування «Південь», ще три — збили зенітні ракетні підрозділи повітряного командування «Центр».

Нагадаємо, в ніч на 8 серпня ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту на Херсонщині. Удар також був завданий по Дар'ївському мосту та мосту біля ГЕС у Новій Каховці. У Скадовську, Чорнобаївці та Олешках було підірвано склади російських окупантів.

Крім того, сьогодні вночі високоточними ракетами HIMARS ЗСУ завдали удару по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на проммайданчиках у різних районах міста Мелітополя. Знищено значну кількість військової техніки та понад 100 російських військових.

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