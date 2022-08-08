США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 1 млрд доларів: що до нього входить

У понеділок, 8 серпня, Міністерство оборони США оголосило про те, що за розпорядженням президента Джо Байдена підготувало додатковий пакет допомоги Україні на суму мільярд доларів. У пресрелізі наголошується, що цей пакет відповідає «критичним потребам України у сфері безпеки та оборони». І це найбільша допомога з 18 траншів, які Київ отримав з серпня 2021 року.

Ось, що входить у цей пакет:

- додаткові боєприпаси для ракетних систем HIMARS;

- 75 тисяч снарядів для гаубиць калібром 155 мм;

- 20 мортир калібром 120 мм та 20 тисяч снарядів до них;

- боєприпаси для ракетних систем NASAMS;

- тисяча «Джавелінів» та сотні протитанкових реактивних гранатометів AT4;

- 50 броньованих медичних автомобілів;

- різна вибухівка, зокрема пластикова С4;

- медичне спорядження.

За час перебування при владі президента Байдена американська допомога Україні у сфері безпеки та оборони оцінюється вже у 9,8 мільярда доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна у серпні отримала від Німеччини три САУ «Гепард».

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