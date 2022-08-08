США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 1 млрд доларів: що до нього входить
У понеділок, 8 серпня, Міністерство оборони США оголосило про те, що за розпорядженням президента Джо Байдена підготувало додатковий пакет допомоги Україні на суму мільярд доларів. У пресрелізі наголошується, що цей пакет відповідає «критичним потребам України у сфері безпеки та оборони». І це найбільша допомога з 18 траншів, які Київ отримав з серпня 2021 року.
Ось, що входить у цей пакет:
- додаткові боєприпаси для ракетних систем HIMARS;
- 75 тисяч снарядів для гаубиць калібром 155 мм;
- 20 мортир калібром 120 мм та 20 тисяч снарядів до них;
- боєприпаси для ракетних систем NASAMS;
- тисяча «Джавелінів» та сотні протитанкових реактивних гранатометів AT4;
- 50 броньованих медичних автомобілів;
- різна вибухівка, зокрема пластикова С4;
- медичне спорядження.
За час перебування при владі президента Байдена американська допомога Україні у сфері безпеки та оборони оцінюється вже у 9,8 мільярда доларів.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна у серпні отримала від Німеччини три САУ «Гепард».167
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