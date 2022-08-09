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Українські герої ламають на полі бою російську машину терору: Зеленський подякував ЗСУ за знищення ворожих ракет

8:16 9 серпня 2022
Володимир Зеленський

Військовослужбовцям Повітряних сил Збройних сил України вранці 8 серпня вдалося збити чотири крилаті ракети рф, а також частину ракет, випущених ворогом вдень і ввечері.

На цей факт звернув увагу президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 166-го дня війни.

«Найбільший внесок [у перемогу] роблять військові — українські герої, які на полі бою ламають російську терористичну машину. Особливо хочу подякувати зенітникам Повітряного Командування „Центр“ та Повітряному командуванню „Південь“ за успішне знищення російських ракет, які були вранці запущені з акваторії Чорного моря. Чотири збиті „Калібра“ — це десятки врятованих життів українців», — упевнений глава Української держави.

При цьому український лідер зазначив, що Україні ще не вистачає військових коштів, щоб гарантовано збивати всі російські ракети, але влада зробить усе, щоб такі кошти у держави з'явилися.

«Але й зараз майстерність наших героїв дозволяє хоча б частково знизити російську терористичну загрозу. Вдячний кожному та кожній, хто це забезпечує!» , — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, напередодні в Офісі президента озвучили умови, за яких будуть можливі переговори з російською стороною.

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