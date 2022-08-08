У Зеленського назвали важливу умову для переговорів з росією

Переговори з російською стороною можливі лише за умови кількох важливих тактичних поразок країни-агресора.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro та додав, що завданням Європи наразі є надання військової та фінансової підтримки нашій державі, щоб країна змогла одержати перемогу у війні.

«На жаль, з росією домовитися сьогодні неможливо. рф обов'язково відмовиться або спробує обдурити договірні сторони. Вона на повну використовує свої експансіоністські можливості й хоче просунути статус-кво, який є неприйнятним для України. Тому треба розуміти, що переговорний процес із росією можливий лише за умови кількох важливих тактичних поразок», — зазначив Михайло Подоляк.

Він підкреслив, що зараз росія не має змоги захопити більше українських територій, тож паралельно завдає численних ударів по цивільній інфраструктурі України.

«росія використовує стратегію терористичних атак, свідомо завдаючи ударів по місцях, де перебувають лише мирні жителі. Їхня мета — деморалізувати й посіяти паніку серед населення, щоб воно тиснуло на уряд і вимагало негайного укладення мирного договору на будь-яких умовах. Але Україна зараз вкрай мобілізована, і населення розуміє, що ті жертви, на які воно сьогодні йде, необхідні для перемоги над росією», — наголосив Михайло Подоляк.

За його словами, наразі контактів між Києвом та москвою на військово-політичному рівні немає, у той же час є діалог щодо гуманітарної складової: обміну полоненими, тілами загиблих військових, організації гуманітарних коридорів, а також переговорів через посередників стосовно експорту агропродукції.

Михайло Подоляк зазначив, що Україна прагне перемоги та звільнення всіх наших територій: «Це умова виживання української нації. путін не раз говорив, що його метою є не просто захоплення певної території, а повне захоплення України зі знищенням нинішньої сутності української держави».

На переконання радника голови Офісу президента, світові лідери мають зрозуміти, що ця війна — війна демократії проти авторитаризму. І якщо росія переможе, то домінуватиме у Європі, а також спробує зазіхнути на інші держави, наприклад Польщу, країни Балтії, Молдову.

«Я також кажу нашим партнерам: якщо росія переможе, то вона залишиться непокараною за свої жахливі воєнні злочини, які зараз побачив увесь світ», — відзначив Михайло Подоляк та додав, що перемога над рф забезпечить спокійне майбутнє Європі та країнам в інших частинах світу — без енергетичного, міграційного чи продовольчого шантажу та без загрози нового збройного конфлікту.

«Українці готові вмирати за свободу, і вони за неї вмирають. Завдання Європи — просто підтримати нас. Дайте зброю, дайте фінансову допомогу, дайте нам змогу виграти цю війну! Ми готові віддати свою кров, щоб люди залишалися вільними, щоб Європейський Союз залишався вільним. Сьогодні визначається історична конфігурація європейської спільноти на наступні п'ятдесят-сто років», — резюмував він.

Ексклюзивний матеріал «Анексія росією окупованих територій — це офіційний привід „захищати“ їх ядерною зброєю», — Віктор Андрусів" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпедії

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