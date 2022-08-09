ЗСУ знищили та змусили втекти розвідгрупи ворога на двох напрямках, а також відбили наступ рашистів під Авдіївкою, — Генштаб

Почалася вже 167-та доба героїчного протистояння Української нації російському військовому вторгненню. На Бахмутському напрямку, де ЗСУ нещодавно покращили своє тактичне становище, фіксується вогонь ворожої артилерії у бік Соледара, Кодеми, Білогорівки, Бахмутського, Виїмки та Вершини. Також ворог застосував авіацію для завдання ударів у районі Зайцевого, Дачі, Бахмута, Яківлівки, Спірного і безпосередньо біля Бахмута, повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Намагалися окупанти й провести розвідку боєм у районах населених пунктів Івано-Дар'євка, Веселе, Яківлівка та Бахмут, проте українські воїни завдали їм вогняної поразки та змусили бігти загарбників. З таким самим результатом ворог вів наступ недалеко від Зайцевого.

На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріл поблизу Водяного, Пісків, Невельського, Новоселівки, Красногорівки та Сухої Балки. Незважаючи на активне застосування ворожої авіації у районах населених пунктів Мар'їнка, Красногорівка, Новоселівка та Авдіївки, наступальні бої у цьому районі успіху не мали, ворог відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляно райони населених пунктів Володимирівка, Павлівка, Оріхів, Шевченка, Гуляйпільське, Новоданилівка, Степногірськ, Ольгівське, Кам'янське та Новосілка. Авіаудари зафіксовані біля Великої Новосілки, Щербаків та Новосілок.

Наші захисники знешкодили розвідувальні групи у районах Великої Новосілки та Времівки.

У той же час в Інституті вивчення війни зазначають, що на напрямку від Слов'янська ворог намагався здійснити наземну атаку в районі Богородичного, але їхню спробу було відбито. Артилерія ворога била безпосередньо Слов'янською. Крім того, окупанти знову намагалися наступати у бік Верхньокам'янського та інших населених пунктів на схід Сіверська, але відступили із втратами.

Ще однією напруженою ділянкою залишається Бахмутська, зазначають дослідники. Там метою окупантів є захоплення Соледара з метою прориву до траси, яка є важливою у логістиці поставок на передові позиції на північному сході Донеччини.

І, нарешті, від окупованого Донецька ворог намагається просунутися у бік Авдіївки, Невельського і Пісків. Ймовірно, ворог зосередив наступ на північний захід через Піски. Також окупанти атакували в районі Мар'їнки та Шевченка.

У свою чергу українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують методичне та успішне вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами.

«В результаті втрат особовий склад ворога у багатьох напрямках відмовляється йти в бій і вдається до саботажу «, — зазначають у Генеральному штабі ЗСУ.

Нагадаємо, напередодні зенітники Повітряного Командування «Центр» та Повітряного командування «Південь» зуміли знищити чотири російські ракети, які були вранці запущені з акваторії Чорного моря українськими містами.

«Чотири збитих „Калібри“ — це десятки врятованих життів українців», — констатував президент Зеленський у своєму щоденному зверненні до українського народу.

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