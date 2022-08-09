Де дивитися онлайн «Університатя» — «Зоря»: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги конференцій

У четвер, 11 серпня, «Зоря» проведе у Крайові матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти бронзового призера чемпіонату Румунії «Університаті» (арбітр — Матей Юг зі Словенії). Нагадаємо, що у першій зустрічі в польському Любліні луганчани перемогли — 1:0.

Між поєдинками в єврокубках «Університатя» здобула першу перемогу цього сезону національного чемпіонату, обігравши в дербі земляків із «Університаті 1948» — 2:1 (Іван, 41, Ханка, 45+4, з пенальті — Компаньо, 70, з пенальті). Після чотирьох турів команда з Крайови розташовується в середині таблиці на дев'ятому місці з п'ятьма очками в активі.

Букмекери у майбутньому матчі бачать фаворитом господарів. Наприклад, аналітики Parimatch пропонують поставити на перемогу «Університаті» з коефіцієнтом 1,79, на нічию — 3,50, на успіх підопічних Патріка ван Леувена, який відсвяткував 8 серпня 53-й день народження, — 4,40. А от якщо ставити на прохід до наступного раунду, то тут уже кращі шанси, на думку експертів, у луганчан — 1,60 на них проти 2,25 на румунську команду.

Відеотрансляцію матчу «Університатя» — «Зоря», який розпочнеться о 20:30 за київським часом, на території України покажуть ОТТ-платформа setantasports.com та телеканал «2+2» (із затримкою у 15 хвилин).

Ліга конференцій. 3-й кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь

11 серпня (четвер)

«Університатя» — «Зоря» 20:30 ОТТ-платформа setantasports.com, «2+2» (із затримкою в 15 хвилин)

Нагадаємо, що переможець українсько-румунської дуелі 18 та 25 серпня оскаржить путівку до групового турніру Ліги конференцій із переможцем пари «Лугано» (Швейцарія) — «Хапоель» (Беєр-Шева, Ізраїль). У першому поєдинку ізраїльтяни обіграли суперника в гостях — 2:0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі поєдинок за Суперкубок УЄФА між «Реалом» та «Айнтрахтом».

Фото ФК «Зоря»

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