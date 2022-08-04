«Зоря» відзначила дебют тренера-голландця перемогою над «Університатею»: відеоогляд матчу Ліги конференцій

У четвер, 4 серпня, луганська «Зоря», яка змінила на тренерському містку Віктора Скрипника на голландця Патріка ван Леувена, провела в польському Любліні домашній поєдинок третього відбірного раунду Ліги конференцій проти бронзового призера чемпіонату Румунії «Університаті» з Крайови.

Ліга конференцій. Третій раунд відбору. Перший матч

«Зоря» (Луганськ, Україна) — «Університатя» (Крайова, Румунія) — 1:0

«Зоря»: Мацапура, Данченко, Імереков, Батагов, Вантух, Назарина, Нагнойний (Безбородько, 81), Чурко (Мишньов, 78), Кабаєв (Луньов, 73), Булеца, Крістіан.

Гол: Нагнойний (56).

Якщо «Зоря» до старту в єврокубках не проводила офіційних матчів цілих 235 днів, то підопічні 43-річного Ласло Балінта вже встигли на старті цього сезону пройти в Лізі конференцій албанську «Влазнію» (1:1 — у гостях і 3:0 — вдома)) та зіграли три матчі в чемпіонаті Румунії (дві нічиї та поразка — найгірший старт з 2018 року).

У стартовій 45-хвилинці першого в історії клубу протистояння з румунським клубом луганчани володіли незаперечною перевагою, могли забивати, але жоден із семи ударів гравців «Зорі» по воротах команди з Крайови (за трьох неточних «пострілів» румунів) успіхом не увінчався.

Відразу після перерви «Університатя» спробувала було загострити ситуацію біля воріт Мацапури, але не досягла успіху. А натомість пропустила м'яч у свої ворота. На 56-й хвилині після подачі кутового Чурком 20-річний форвард Нагнойний головою забив свій дебютний гол за першу команду «Зорі» — 1:0.

У час, що залишився до фінального свистка, луганчани намагалися розвинути свій успіх. Але якось без особливої спритності. Задовільнилися тим, що є.

Зустріч у відповідь суперників відбудеться 11 серпня в Крайові. Нагадаємо, що переможець українсько-румунського протистояння за підсумками жеребкування оскаржить путівку до групового турніру Ліги конференцій (18 та 25 серпня) у матчах раунду плей-оф із переможцем пари «Лугано» (Швейцарія) — «Хапоель» (Беєр-Шева, Ізраїль). В першому матчі швейцарці програли супернику на своєму полі — 0:2 (Йосефі, 39, Селмані, 85).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів перемогло австрійський «Штурм».

Фото ФК «Зоря»

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