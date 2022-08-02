Жеребкування Ліги конференцій: хто дістався «Зорі»

У вівторок, 2 серпня, слідом за жеребкуванням Ліги чемпіонів та Ліги Європи було кинуто жереб у Лізі конференцій, дебютний розіграш якої виграла італійська «Рома». Свого потенційного суперника в раунді плей-оф кваліфікації дізналася «Зоря», на яку ще чекають матчі третього відбірного етапу проти румунської «Університаті» (перший поєдинок — 4 серпня у польському Любліні, поєдинок-відповідь — 11 серпня у Крайові).

Переможець протистояння між «Зорею», яку очолив тренер із Нідерландів Патрік ван Леувен, та «Університатею» зіграє з сильнішим у парі «Лугано» (Швейцарія) — «Хапоель» (Беєр-Шева, Ізраїль). Перший поєдинок запланований на 18 серпня у польському Любліні, де луганчани приймають своїх суперників у єврокубках, 25 серпня пройде поєдинок-відповідь у Лугано чи Беєр-Шеві.

Нагадаємо, що «Зоря», яка посіла минулого (не дограного) чемпіонату України четверте місце та отримала право стартувати у кваліфікації Ліги конференцій, провела тренувальний збір у Польщі. У контрольних матчах луганчани грали виключно проти місцевих клубів — програли варшавській «Легії» (1:2), розгромили «Легіоновію» (4:1) та «Корону» (4:1), а також у результативному протистоянні виявилися сильнішими за «Плоцьк» (3:2).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі відбірний поєдинок Ліги чемпіонів «Динамо» — «Штурм».

Фото uefa.com

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