Грози та температурні гойдалки до плюс 36: яка буде погода в найближчі дні

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найближчими днями в Україні очікується мінлива погода. За словами синоптиків, можливі шквали, град, різке похолодання та повернення нестерпної спеки до +41. Чи дійсно нас чекає така мінлива погода в середині останнього місяця літа? Із цим питанням «ФАКТИ» звернулися до заступника начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталії Голені.

У середу, 10 серпня, невеликі дощі можливі на заході, а ось на півночі та півдні місцями очікуються грози, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень на заході місцями стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 21, а ось на сході та півдні місцями повітря прогріється до 34 градусів тепла

У четвер, 11 серпня, невеликі дощі з грозами накриють усю країну, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень на заході місцями стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 21, а от на сході та півдні місцями повітря прогріється до 34 градусів тепла.

У п'ятницю, 12 серпня, грозові дощі можливі на заході, півдні, в центрі та місцями на півночі, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень на заході подекуди стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 25, а от на сході подекуди повітря прогріється до 34 градусів тепла.

У суботу, 13 серпня, грози можливі практично по всій країні, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень на заході подекуди стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 25, а от на сході подекуди повітря прогріється до 34 градусів тепла.

У неділю, 14 серпня, очікуються грозові дощі, можливі практично у всіх районах країни, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Вдень на заході місцями стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 23, а от на Луганщині повітря прогріється до 36 градусів тепла.

За словами заступника начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталії Голені, у період з 15 по 18 серпня буде нестабільна погода через атмосферні фронти, які принесуть грозові дощі, на півдні та сході вони пройдуть місцями.

«Температура у цей період очікується: ночами українські термометри покажуть 18−24 вище за нуль, а ось на заході вони піднімуться до 12−17 тепла. Вдень українські термометри покажуть 25−30 тепла, на сході та південному сході країни очікується 30−36 градусів тепла», — зауважила Наталя Голеня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в серпні Україну накриє потужна магнітна буря.

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