В окупованому Криму лунають вибухи на авіабазі у Новофедорівці (відео)

В окупованому Криму, визволення якого є довгостроковою метою для ЗСУ, лунають гучні вибухи в районі російської авіабази в Новофедорівці (захід півострова).

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Наголошується, що прямо зараз неподалік Новофедорівки щось горить і вибухає.

У мережі розповсюджується відео з густим димом. Інших деталей поки що немає.



Ще одне відео показав російський канал MASH.

У пабліках пишуть, що туристи тікають із пляжів у Новофедорівці, а поліцейські вимагають, щоб люди ховалися у укриттях.



Також у мережі скаржаться на відсутність офіційних повідомлень про причини «бавовни».

Водночас "Крим. Реалії" пишуть, що, за інформацією очевидців, кілька вибухів сталися безпосередньо на аеродромі під Саками.

На даний момент горять склади з боєприпасами та злітна смуга у Новофедорівці. Усього було близько десяти вибухів.

На даний момент окупаційна «влада», схоже, прокинулася — як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, у сусідньому з Новофедорівкою місті Саки оголосили евакуацію населення.

Довідково: у Новофедорівці розташована одна з найбільших баз авіації військово-морського флоту рф. Імовірно, на момент «прильоту» там знаходилися близько 15 винищувачів, які були в т. ч. задіяні у ракетних атаках на тилові міста України.

Нагадаємо, напередодні вночі Збройні Сили України завдали чергового удару по Антонівському мосту на Херсонщині, який має важливе значення для постачання російських підрозділів, зброї та боєприпасів з території Криму.

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