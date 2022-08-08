Удар ЗСУ по Антонівському мосту на Херсонщині: в мережі показали відео наслідків

Напередодні вночі Збройні Сили України завдали чергового удару по Антонівському мосту на Херсонщині, що має важливе значення для забезпечення російських підрозділів, які захопили цей регіон.

Журналіст Андрій Цаплієнко виклав у мережу відео, зняте на мосту. На ньому показано результати кількох «прильотів» — зруйноване мостове покриття. Також було знищено будівельну техніку окупантів.

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський напередодні повідомляв, що українські військові відпрацювали ключові точки логістичних маршрутів росіян до регіону. За його словами, окупанти оточили з двох боків Антонівський міст та не підпускають до нього місцевих мешканців.

«Сам міст, за попередніми даними, отримав серйозні пошкодження. ЗСУ вкотре показали, що здатні здійснювати вогневий контроль над ключовими точками військової інфраструктури, незважаючи на всі спроби орків прикрити їх своїми системами реб/пво/про», — зазначив він і додав: «Антонівський міст після нічного відпрацювання отримав серйозні пошкодження. Кілька наскрізних пробиттів перекриття, швидше за все, отримали деформацію й несучі частини конструкції. Працівники ск рф, яких орки пригнали на міст і які на камеру з лінійкою намагалися фіксувати пошкодження, це все частина підтримки ілюзії, що юрисдикція росії поширюється на територію Херсонщини. Ремонтувати ж міст — це зовсім інша історія, тут потрібні інженери, будівельні розрахунки і спеціальна техніка, і матеріали. Бо з цим усім у орків великі проблеми, то і відновлювальні роботи проходитимуть за „перевіреною“ схемою — залатати отвори звичайними плитами і накрити це дорожнім покриттям. Зрозуміло, що навантаження при такому підході стає фактором „ікс“. У разі використання мосту після такого ремонту для перекидання важкої військової техніки російським танкістам знадобиться вдвічі більше іконок…»

Нагадаємо, що наприкінці липня українські військові завдали удару і по залізничному мосту через Дніпро в районі Херсона.

Фото — скріншот

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