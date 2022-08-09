Названі народні засоби, які допоможуть спекотного літа назавжди позбутися мух у будинку чи квартирі (відео)

Літом багато хто з господинь стикається з навалою різноманітних мушок і мух, які дуже докучають в кухні і навіть в кімнатах. В селі звикли боротися з ними за допомогою стрічок-мухоловок, а містяни зазвичай вимушено вдаються до хімічних засобів, які, на жаль, не лише мають дуже неприємний запах, який легко викликає задуху.

Тому для боротьби з надокучливими «цокотухами» краще скористатися народними засобами, що їх перелічили на одному з інформаційних ресурсів.

Ефірні олії з яскраво вираженим запахом

Мухам не подобається запах м'яти перцевої, лаванди, евкаліпта, лимонника. Якщо є в будинку аромолампа — капніть олію і запаліть свічку: аромат поширитися по квартирі і відлякає мух.

Також можна просто посадити під вікнами герань, базилік, лаванду, м'яту перцеву запашну, пижму, полин. Засушивши ці рослини, ви можете зробити саше і покласти їх поряд з обіднім столом — запах засушеної зелені теж ефективний у боротьбі з мухами.

Горілка

Спиртний напій можна налити у розпилювач для квітів і окропити приміщення дрібними крапельками. Звичайно, запах спирту буде відчутним, однак для людини пари горілки є абсолютно безпечними, тоді як для мух вони є нестерпними. Якщо ви збираєтеся працювати на вулиці, на скотарні, де є багато мух, то розітріть тіло горілкою — мухи дадуть вам спокій.

Харчова пастка

Позбутися мух в домашніх умовах можна за допомогою харчової пастки, яку ви можете зробити самі. Для цього в порожню банку наливаємо молоко або воду, розведену з варенням/медом/цукром. Також є варіант пастки на солі.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як виготовити ефективний засіб від комарів для військових.

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