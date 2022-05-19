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«Трохи ваніліну — і ніч буде спокійною»: ефективний засіб проти комарів для військових

20:15 19 травня 2022
комар

Українські військові, які захищають нас від окупантів, теплими вечорами змушені потерпати від нашестя комарів. Якщо вдома від цих комах можна захиститись аптечними засобами, то у польових умовах про це годі мріяти. Волонтер Сергій Рижков розповів «ФАКТАМ» про простий, доступний та ефективний засіб від комарів.

«Розведіть чайну ложку ваніліну (саме ваніліну, а не ванільного цукру) у склянці води — і засіб готовий. Змочіть в розчині ватний тампон і протріть відкриті ділянки шкіри. Можна також обприскувати ванільною водою одяг або приміщення.

Особливо цінний розчин ваніліну в тих випадках, коли мова йде про настирливу мошку — відлякати її складніше, ніж комарів, і навіть спеціальні засоби не завжди справляються з цим завданням. А ванілін забезпечить непоганий захист від мошки.

Ванілін не обов'язково використовувати в розчині: можна додати половину чайної ложки ванільного порошку до 50 грам дитячого крему, після чого ретельно перемішати. Одержаний ароматний крем наносити на шкіру і насолоджуватися життям без комарів".

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як очистити килим та палас від шерсті та бруду за допомогою «чарівної суміші».

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