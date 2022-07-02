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Клуб споживачів

Як позбутися дрібних мошок на кухні і не допустити їхньої повторної появи (відео)

18:32 2 липня 2022
Мушки на фруктах

Кухонні мошки — біда будь-якої сучасної господині, тому що з'являються вони ніби з повітря в будь-яку пору року, сидять на їжі або настирливо миготять перед очима. Як же можна боротися з цими шкідниками та усунути їх назавжди?

Виявляється, що не все так погано та безнадійно у справі порятунку від «непроханих гостей».

Насамперед, свій варіант боротьби з непроханими гостями запропонувала блогер Олена Матвєєва. Вона готує засіб на основі фруктового соку, засобу для миття посуду та оцту. По суті, такий розчин виконує роль пастки для комах.

Інші блогери заявляють про високу ефективність засобів, приготованих з додаванням меду.

У той же час, низка інших блогерів пропонують спочатку з'ясувати, чому і звідки комахи беруться, а також до якого виду відносяться, і лише після цього починати боротьбу.

До речі, можна звернути увагу й на найпоширеніші народні методи (шкірка цитрусових і сірники, встромлені в землю головками), адже у боротьбі хороші всі засоби, тому можна використовувати їх як додаткову допомогу.

Нагадаємо, раніше Олена Матвєєва поділилася секретами прибирання кухні так, що на ній точно не буде місця набридливим мошкам.

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