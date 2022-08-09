За кордон — без трудової: чи може роботодавець видати працівникам трудові книжки під час війни
Трудова книжка — документ, що підтверджує трудову діяльність людини. По записах у ній встановлюється стаж, необхідний для призначення пенсії.
Під час військових дій багато українців втратили роботу, переїхали до безпечніших регіонів або за кордон. По можливості усі брали з собою свої документи. Тоді й постало питання: чи може роботодавець віддати працівникам трудові книжки?
Фахівці управління Держпраці по Житомирській області нагадали випадки, у яких на руки працівнику видається його трудова книжка:
- у разі звільнення (стаття 47 Кодексу законів про працю України);
- після завершення включення Пенсійним фондом України до Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників;
- під час дії воєнного стану (стаття 7 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»).
Видача трудової книжки працівнику провадиться під підпис.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, чи зараховується працівнику у стаж період військової служби. Детально про це у матеріалі «ФАКТІВ».
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