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Суспільство та люди

За кордон — без трудової: чи може роботодавець видати працівникам трудові книжки під час війни

19:14 9 серпня 2022
трудова

Трудова книжка — документ, що підтверджує трудову діяльність людини. По записах у ній встановлюється стаж, необхідний для призначення пенсії.

Під час військових дій багато українців втратили роботу, переїхали до безпечніших регіонів або за кордон. По можливості усі брали з собою свої документи. Тоді й постало питання: чи може роботодавець віддати працівникам трудові книжки?

Фахівці управління Держпраці по Житомирській області нагадали випадки, у яких на руки працівнику видається його трудова книжка:

- у разі звільнення (стаття 47 Кодексу законів про працю України);

- після завершення включення Пенсійним фондом України до Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників;

- під час дії воєнного стану (стаття 7 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»).

Видача трудової книжки працівнику провадиться під підпис.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, чи зараховується працівнику у стаж період військової служби. Детально про це у матеріалі «ФАКТІВ».

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