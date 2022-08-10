Розчарування Терезів та покаяння Скорпіонів: п'яти знакам зодіаку загрожують конфлікти та нервові зриви 10 серпня

Середа, 10 серпня, — 13-й місячний день. Астрологи стверджують, що цей період сприятливий для навчання, накопичення інформації та омолодження організму. А ось старт нових проектів краще відкласти. Несприятливими можуть стати нові знайомства. Цього дня краще вносити корективи у свою роботу та бізнес.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 10 серпня пропонує slovofraza.com.

День несе Овну пригоди, несподівані повороти долі, обмани. У професійній сфері представники цього знаку можуть зіткнутися з проблемами та помилками. День називають сприятливим для чоловіків-Овнів, які зможуть встановити нові стосунки із протилежною статтю.

У Тельця настає невдалий час для ділових операцій, пов'язаних із ризиком. Особливо уважними потрібно бути жінкам-Тільцям: їхній життєвий потенціал буде на низькому рівні, що спричинить цілий букет захворювань. Виключіть сьогодні будь-які негативні емоції чи фізичні навантаження. Не звертайте уваги на дрібні неприємності — мине час, і все владнається. Особисті стосунки порадують своєю відвертістю та теплотою.



Творчий потенціал Близнюків значно знизиться. Представники цього знаку можуть зіткнутися з неприємностями. Тож Близнюкам слід уникати необережних висловлювань та зловживання алкоголем. У сфері інтимних відносин можлива нестабільність: втома і розчарування можливі, як і радість від спілкування. Звістки, які ви, мабуть, отримаєте сьогодні, змусять вас шукати допомоги та підтримки.

А ось у Раків сьогодні сприятливий день для укладання контрактів та договорів, оформлення паперів та фінансових угод. Можливі відрядження чи ділові поїздки. Не виключено, що сьогодні представники цього знаку зможуть здійснити мрії щодо особи протилежної статі. Візит друзів або несподіваний сюрприз дасть можливість трохи розслабитися і відпочити.

У Левів вірогідні депресія чи нервові зриви, втрата інтересу до колишнього виду діяльності та розчарування у всьому. Представникам цього знаку зірки радять залучити до своїх планів нових людей.

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Сьогодні потрібно бути обережним Дівам — на шляху представників цього знаку можуть виникнути труднощі, особливо якщо нові задуми відносяться до ризикованих. Духовні, творчі, сексуальні здібності будуть не на висоті. Зірки радять переосмислити накопичений досвід та намітити плани на майбутнє з урахуванням помилок. Ймовірно, що на допомогу прийде вірний друг чи партнер, який допоможе знайти вихід із скрутного становища.



Несприятливий день для звернення до начальства або в громадські установи, зміни роботи або ухвалення важливих рішень чекає на людей, народжених під знаком Терезів. Можливі конфлікти з незнайомими людьми чи ворогами. Цей день може принести розчарування у житті, посилення депресивного стану, який виник на основі загальної втоми та ослаблення організму.

У Скорпіона сьогоднішній день сприятливий для прояву милосердя, прощення, покаяння. Представникам цього знаку зірки радять уникати протистояння — компроміс допоможе вийти зі складної ситуації. У другій половині дня ймовірні погана звістка або незручна ситуація, яка може зіпсувати загальний благополучний фон дня.

А ось у Стрільця життєвий потенціал виявиться на найвищому рівні — успіх сприятиме представникам цього знаку. Можна сміливо планувати нові важливі справи, підбивати підсумки, відпочивати разом із близькими людьми, а заняття улюбленою справою зніме нервову втому.

На Козерога чекає пасивний, важкий день, несприятливий для спілкування зі співробітниками або начальством, звернення до установ чи організацій. Поради та посередництво друзів, заступництво впливових осіб можуть виявитися хибними. У любовних відносинах намічається певний спад, проте не виключена несподівана зустріч із давньою симпатією.

Бурхливий емоційний фон може сьогодні нашкодити кар'єрі Водолія та стати причиною втоми та роздратування наприкінці дня. Вечір краще провести в родинному колі і відволікти себе від проблем спілкуванням, переглядом нових фільмів або гарною музикою.



Рибам астрологи обіцяють спокійний день. Деяка неуважність може стати причиною помилок та несвоєчасної реакції на події. Є небезпека бути залученим до ризикованих заходів чи зв'язків. Сприятливий день для виконання нескладної роботи, спокійного відпочинку. Час серйозно подумати про відпустку.

Матеріал «Серйозні зміни для Риб та сумнівні угоди Дів: гороскоп на тиждень з 8 по 14 серпня» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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