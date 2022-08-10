Вибухи у російському Єйську: що відбувається в місті, звідки окупанти планували завозити боєприпаси до Маріуполя (фото, відео)

Російські паблики повідомляють про те, що на узбережжі Азовського моря в Єйську (Краснодаркий край) 10 серпня зранку палає нафтобаза.

Цю інформацію також запостив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Єйськ знаходиться фактично навпроти Маріуполя через Азовське море і є важливим транспортним вузлом для підвезення боєкомплекту і нафтопродуктів. Про причини пожежі наразі не повідомляється.

Примітно, що в Єйську знаходиться навчально-тренувальний комплекс для морської авіації «Нитка», який рашисти почали створювати кілька років тому для випробування нових літаків та навчання льотчиків. Такий самий комплекс «Нитка» для підготовки льотного складу палубної авіації, а зараз — для запусків ракет по території України, знаходився на військовому аеродромі під Саками, який 9 серпня був знищений разом із 9 винищувачами рашистів.

Після окупації Криму 2014 року окупанти вирішили використати комплекс «Нитка» і у Саках, і в Єйську, але визначили їм різні завдання. Хочеться вірити, що зараз ці військові об'єкти агресора виконали своє завдання — вирушили за заданим їм ЗСУ курсом російського військового корабля.

Нагадаємо, що в українському Міноборони заявили, що не можуть встановити причини, що спричинили спалахи на базі рашистів в окупованому Криму, і нагадали про техніку безпеки.

Фото зі сторінки Петра Андрющенка

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