«Заслужили лише відпочинок під Саками»: блогер про заборону видачі туристичних віз росіянам

У Євросоюзі набирає обертів дискусія щодо необхідності запровадження заборони на видачу туристичних віз для росіян. До такого кроку партнерів закликав президент Володимир Зеленський. А прем'єр Естонії Кая Каллас наголосила, що «відвідування Європи — це привілей, а не право людини». З цим, звичайно, не згодні так звані хороші руські. Чому вони не мають рації в своєму блозі у Фейсбуці пояснив аналітик Сергій Фурса.

«Російські ліберали обурені , — пише Сергій Фурса. — Обурені, що президент України запропонував чи попросив заборонити їм виїзд до цивілізованих країн. Адже це так не ліберально. І без поваги до великої російської культури, балету і особливо до творчості Достоєвського.

Давайте відразу обмовимося. Не йдеться про те, що політичні біженці з Росії мають бути виправлені назад до Росії, щоб потрапити до в'язниці. Ні. Адже справді дивно, якби, наприклад, під час Другої світової війни Ейнштейна відправили назад до гітлерівської Німеччини. Це дорого б коштувало і йому й американській науці. Це не є раціональним.

Йдеться про туристичні візи, які все ще отримують росіяни. І це є ненормально. Чому? Просто тому, що це говорить про те, що ніби нічого не сталося. Ніби російські громадяни, які проживають у Росії, сплачують податки та підтримують Путіна, ні в чому не винні. Не несуть жодної моральної відповідальності за те, що творить російська армія від їхнього імені. Якщо росіяни залишилися в Росії і не виступають проти режиму, вони пішли на компроміс. Це означає, що навіть якщо вони морально страждають від війни, вони все одно знайшли для себе аргументи, чому їм варто залишитися. І не важливо, це іпотека, хороша робота чи навіть старенька мама. Це компроміс, на який вони пішли. Вони вирішили, що їм зручніше прийняти війну. І за цей компроміс вони мають сплатити.

Природа санкцій — дуальна. Вони або є або їх немає. Вони можуть бути не ідеальними. Вони можуть здаватися несправедливими. Але їхня природа завжди дуальна. Ви або вводите обмеження. Ви або не вводите їх. І ми можемо вважати наш світ не справедливим, але як тоді ми назвемо світ, де країна розпочинає війну та геноцид проти іншого народу, а їй нічого за це не буде. Цей світ буде набагато гіршим, ніж той світ, у якому ми живемо. Як би російська ліберально-демократична тусовка назвала такий світ? Де можна творити будь-що. А потім усі живуть так, начебто цього не сталося.

Видача туристичних віз росіянам має на увазі, що ніби нічого не сталося. Начебто громадяни, які приїхали на шопінг у Мілан, на води в Карлові Вари або за смачним вином у Тоскану, не мають стосунку до країни, яка розв'язала жорстоку війну. При тому, що з ймовірністю понад 50% ці громадяни підтримують жорстоку війну. Це було б дуже цинічно. Це досі дуже цинічно, адже візи все ще видаються.

Чи потрібно сприяти витоку мізків із Росії? Так. Чи потрібно допомагати тим, хто виступає відкрито проти війни і хоче втекти від репресій? Так. Це корисні росіяни. Не хороші, а саме корисні. І таким людям, які відкрито заявлять, що не хочуть жити у фашистській державі, візи треба видавати. Треба надавати їм статус біженця. Тому що це справедливо. І тому, що кожен такий випадок послаблює Росію. Але не в тому випадку, коли хтось, заробивши гроші в рамках правил режиму Путіна, ненадовго їде відпочити в ненависну гейропу.

Якщо росіянин пішов на компроміс із фашизмом своєї країни, то він заслужив відпочинок максимум під Саками. І то тимчасово. Це справедливо. І з повагою до великої російської літератури.

І так, Достоєвський має роман. «Злочин і кара». Росія чинить злочини. І дивно, якби воно залишалося безкарним. Так що це рішення якраз у дусі великої російської культури та великої російської літератури.

Російські ліберали мріють про вільну Росію майбутнього. Так ось, їм треба брати приклад із Німеччини. Яка пройшла шлях спокути. Спокути своїх гріхів. І взяла на себе колективну провину та колективну відповідальність. Відповідальність за анексію Криму. За війну у Грузії. За геноцид у Бучі. За вбивство в Оленівці. За знищення Маріуполя. І цей список нескінченний. І поки вони не зрозуміли, що весь цей злочин, який потребує покарання, у них не буде шансу змінити свою країну. Росія так і залишиться до кінця імперією, яка загрожує своїм сусідам та своїм громадянам. І «безвіз» для росіян — це лише мале покарання за такі злочини «.

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