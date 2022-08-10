В Україні ще один банк визнали неплатоспроможним: подробиці

В НБУ, де раніше віднесли до категорії неплатоспроможних АТ «МЕГАБАНК», ухвалили таке ж рішення й щодо АТ «БАНК СІЧ».

Як повідомили у Нацбанку, фінансову установу віднесли до категорії неплатоспроможних у зв’язку з невиконанням банком у встановлений договором термін своїх зобов’язань перед Національним банком за кредитами рефінансування через недостатність коштів.

«АТ „БАНК СІЧ“ не сплатило проценти за користування кредитами рефінансування за липень 2022 року, порушивши умови Генерального кредитного договору, укладеного між банком та Національним банком. Попри наявність ліквідних коштів для сплати відсотків за користування кредитом рефінансування, Спостережна рада та правління банку 29 липня 2022 року ухвалили рішення про їх несплату», — йдеться у повідомленні.

В НБУ додали, що були змушені задовольнити свої вимоги за рахунок цінних паперів, що перебували в заставі.

«Діяльність АТ „БАНК СІЧ“ характеризувалася неякісною системою корпоративного управління, неефективною бізнес-моделлю, здійсненням ризикових операцій, що підтверджується збитковою діяльністю та негативною динамікою нормативів капіталу фінустанови», — йдеться у повідомленні.

Вкладникам пообіцяли повернути гроші за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у повному розмірі, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 01 липня 2022 року становить 1 229,7 млн грн.

Нагадаємо, що днями НБУ надав змогу банкам не застосовувати ліміт на розрахунки фізосіб-волонтерів із гривневих платіжних карток за кордоном для купівлі товарів військового призначення. Але для цього мають бути виконані певні вимоги.

Фото Pixabay

215

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram