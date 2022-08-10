38.95 / 39.94 39.33 / 40.57
Київ: +19
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

У Маріуполі проходить прихована мобілізація: що відомо

14:25 10 серпня 2022
Маріуполь

Жителі окупованого росіянами Маріуполя почали отримувати SMS-повідомлення з пропозицією «роботи». Про це йдеться у Telegram-каналі Маріупольської міськради.

Маріупольці, які залишилися у місті, не мають жодної роботи. У Маріуполі проблеми з екологією, питною водою, продуктами. Людям доводиться виживати.

Граючи на цьому, так звана «влада» пропонує їм попрацювати у «новому підрозділі», пропонує «великі гроші — 200−300 тисяч рублів. Насправді людей просто збирають та відправляють на фронт, як це робилося у Донецьку.

У міськраді роблять висновок про те, що у російських окупантів не все так добре на фронті, як вони це намагаються показати своїми пропагандистськими каналами.

Рашисти бояться контрнаступу ЗСУ й готові використовувати мешканців окупованих територій як гарматне м'ясо, щоб прикрити свої позиції.

«Закликаємо маріупольців не вестись на такі чи інші пропозиції від окупантів. Виїжджайте з міста і не боріться на боці тих, хто приніс до нашої оселі війну», — закликають у міськраді.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що жителі Маріуполя, які виїхали з міста або не перереєстрували свою квартиру чи будинок за «новими законами» російської влади, можуть залишитися без власного житла. Окупанти заявили, що позбавляють таких маріупольців права власності на нерухомість.

273

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Розчарування Терезів та покаяння Скорпіонів: п'яти знакам зодіаку загрожують конфлікти та нервові зриви 10 серпня

Ганна Сєдокова

«Жирна, як бочка»: іноземні шанувальники присоромили ексвіагрянку Сєдокову, яка замовчує війну в Україні

Урожай огірків

Достатньо 1 таблетки, і огірки почнуть плодоносити рясно без зупинки: як правильно приготувати підживлення

Як перевірити вершкове масло на натуральність: 4 випробувані способи

Не все вершкове масло в магазині натуральне: як перевірити, чи справжній продукт вам продають

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту