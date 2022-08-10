У Маріуполі проходить прихована мобілізація: що відомо

Жителі окупованого росіянами Маріуполя почали отримувати SMS-повідомлення з пропозицією «роботи». Про це йдеться у Telegram-каналі Маріупольської міськради.

Маріупольці, які залишилися у місті, не мають жодної роботи. У Маріуполі проблеми з екологією, питною водою, продуктами. Людям доводиться виживати.

Граючи на цьому, так звана «влада» пропонує їм попрацювати у «новому підрозділі», пропонує «великі гроші — 200−300 тисяч рублів. Насправді людей просто збирають та відправляють на фронт, як це робилося у Донецьку.

У міськраді роблять висновок про те, що у російських окупантів не все так добре на фронті, як вони це намагаються показати своїми пропагандистськими каналами.

Рашисти бояться контрнаступу ЗСУ й готові використовувати мешканців окупованих територій як гарматне м'ясо, щоб прикрити свої позиції.

«Закликаємо маріупольців не вестись на такі чи інші пропозиції від окупантів. Виїжджайте з міста і не боріться на боці тих, хто приніс до нашої оселі війну», — закликають у міськраді.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що жителі Маріуполя, які виїхали з міста або не перереєстрували свою квартиру чи будинок за «новими законами» російської влади, можуть залишитися без власного житла. Окупанти заявили, що позбавляють таких маріупольців права власності на нерухомість.

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