Гуманітарне пекло у Маріуполі: окупанти змушують мешканців міста боротися за продукти (відео)

Жителі Маріуполя, для розбору завалів у якому хочуть залучити херсонців, через відсутність іншого джерела їжі змушені боротися за «гуманітарку» — зробити попередній запис, вистояти живу чергу під сонцем і сподіватися, що продуктів вистачить, тому що їх може отримати обмежена кількість людей на день.

Про це повідомив у соціальній мережі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, який раніше звинуватив окупантів у створенні справжнього гетто для маріупольців.

«Маріупольці змушені реально боротися за гуманітарку через відсутність іншого джерела їжі. Спочатку ти записуєшся в чергу. Черга на два-три дні вперед. Але черга — не гарантія. У день „черги“ маєш добігти в числі перших 300 щасливчиків вже наживо, потім тебе тримають на спекотному сонці, як тварину в загоні, без води та можливості її набрати», — написав Андрющенко.

Він зазначив, що потім, якщо пощастило, людина отримує те, що не дуже гарної якості та без холодильників швидко зіпсується, бо енергопостачання у місті досі відсутнє.

«День-два і вимушений бігти по колу пекла гуманітарки знову. Лють. Просто Лють», — додав Андрющенко. Він опублікував відео з місця події, де маріупольці йдуть і стоять у черзі за їжею під палючим азовським сонцем.

На додачу на площу виставили телеретранслятори, щоби показувати російську пропаганду про «звільнення міста від фашистів».

Нагадаємо, що в результаті нещодавнього нелюдського обстрілу Маріуполя російськими фашистами в місті загинули до 22 тис. мирних жителів. Заблокованими в ньому без права виїзду залишаються понад 100 тис. осіб. Сам населений пункт практично повністю зруйнований та залишається без нормального енерго-, водо- та газопостачання, що може призвести до справжньої гуманітарної катастрофи.

Також стало відомо, що рашисти змушують людей, що залишилися в місті, свідчити про те, що його нібито зруйнували… українські військові. Тільки за письмового підтвердження цього «факту» окупанти виплачують компенсацію за зруйноване житло у розмірі 500 тис. рублів (орієнтовно 6 тис. доларів США), та 3 млн. рублів (орієнтовно 33 тис. доларів США) за загиблого члена сім'ї.

Однак верхом цинізму стало рішення продовжити навчальний рік у вцілілих маріупольських школах до осені — щоб змусити дітей вивчити російську мову.

Фото скрін відео YouTube

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