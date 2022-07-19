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Окупанти почали відбирати житло у мешканців Маріуполя, які «не пройшли реєстрацію»

19:43 19 липня 2022
Маріуполь

Мешканці Маріуполя не тільки переживають усі тяготи окупації, а й можуть залишитися без власного житла у рідному місті. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

У своєму Telegram-каналі він пише, що відсьогодні всі громадяни України позбавлені права власності на нерухомість у Маріуполі за рішенням окупаційної влади, якщо вони не пройшли реєстрацію.

За словами радника мера, днями пройде «націоналізація» житла, що вціліло, і будуть роздавати ордери новим мешканцям.

«Тобто було наше, стало чиєсь. Таке воно, „маневрене житло“. А ми попереджали ще у травні, до чого йдеться. Але окупанти говорили „фейк“, а свідки „руського міра“ говорили, що ми вигадуємо. Ні. Ми просто маємо надійні джерела», — пише Андрющенко.

«Попереджаємо маріупольців, які вселятимуться у квартири. Це рішення не варте паперу, на якому його можна було б надрукувати, якби в окупантів був папір. Абсолютно незаконне. Тому, якщо вже вселилися — подбайте про чужу власність, інакше нестимете відповідальність за законом», — додав радник мера.

Раніше Андрющенко повідомив, що в Маріуполі окупанти зносять будинки без розбору завалів, під якими можуть перебувати тіла загиблих людей.

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