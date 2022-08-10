Легенда «Бенфіки» помер перед матчами португальського гранда з «Динамо»

Португальська «Бенфіка», яка стане суперником «Динамо» по раунду плей-оф Ліги чемпіонів, повідомила на своєму офіційному сайті про раптову смерть на 64-му році тренера молодіжної команди клубу Фернанду Шалани.

Шалана прийшов до «Бенфіки» у 15 років, а дебютував за основну команду «орлів» у віці 17 років та 25 днів. У період з 1976-го по 1984-й, виступаючи на позиції лівого півзахисника, провів за лісабонців 193 матчі та забив 33 м'ячі. Після трирічного «відрядження» до французького «Бордо» повернувся до рідного клубу, де у 1987--1990 роках зіграв ще 32 матчі, забивши 4 голи. Завершив кар'єру Фернанду в «Ештрелі Амадорі», після чого знову повернувся до «Бенфіки» — цього разу вже в якості тренера.

Найкращі голи Фернанду Шалани

Також Шалана має у своєму активі 27 матчів та 2 голи у складі збірної Португалії. Зокрема, саме Фернанду заробив пенальті, завдяки якому піренейці не пустили збірну СРСР Валерія Лобановського на Євро-1984, а у фінальному турнірі у півфіналі проти Франції віддав дві гольові передачі на Руї Жордао — щоправда, це не допомогло португальцям уникнути поразки від майбутніх чемпіонів у додатковий час.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий український футболіст Ростислав Поточняк, якого не зміг переманити сам Валерій Лобановський.

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