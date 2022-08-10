«Динамо» з двома голами в овертаймі вибило «Штурм» із Ліги чемпіонів: відеоогляд матчу

У вівторок, 9 серпня, київське «Динамо» зіграло в австрійському Граці матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти місцевого «Штурма». Нагадаємо, перший поєдинок, який пройшов минулого тижня у польській Лодзі, завершився мінімальною перемогою киян — 1:0.

Ліга чемпіонів. 3-й кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь

9 серпня (вівторок)

«Штурм» (Грац, Австрія) — «Динамо» (Київ, Україна) — 1:2 (після додаткового часу)

«Динамо»: Бущан, Кендзьора (Караваєв, 71), Забарний, Сирота, Дубінчак (Вівчаренко, 71), Сидорчук, Шепелєв (Гармаш, 82; Андрієвський, 99), Шапаренко, Буяльський, Циганков, Бесєдін (Ванат, 75).

Голи: Хойлунд (27) — Вівчаренко (97), Циганков (112).

Вилучений: Саркарія (105+1, «Штурм»).

Порівняно з першим поєдинком тренерський штаб «Динамо» зробив дві зміни у стартовому складі. Замість Попова, який не потрапив через пошкодження навіть у заявку на гру, в центрі захисту вийшов Сирота, а Циганков, що пропускав матч у Лодзі через м'язову проблему, змінив автора єдиного гола в тій грі Караваєва.

З перших хвилин господарі спробували включити агресивний пресинг по всьому периметру поля, але динамівці тривалий час стримували суперників, змушуючи їх нервувати. До певного часу рятував Бущан, як, наприклад, після удару Хірлендера під поперечину або пасу назад від Сироти, ледве діставши м'яча перед лінією воріт, але в середині першого тайму «Штурм» усе ж таки відкрив рахунок. Прасс пасом із глибини вивів до воріт Хойлунда, і датський бомбардир, нехай і кострубатим ударом, але пробив повз воротаря в кут — 1:0.

Перед перервою ще раз у гру довелося вступити Бущану, який парирував небезпечний удар Хірлендера в кут, а після дальнього пострілу Прасса м'яч пролетів над поперечиною. З початком другого тайму динамівці спробували відсунути гру від своїх воріт, але господарі щоразу знаходили можливості, щоб турбувати захист «біло-синіх» на чолі з воротарем. На щастя, кияни вистояли, а на останніх хвилинах взагалі могли не доводити до додаткового часу, коли Гармаш, замикаючи навіс Циганкова від кутового прапорця, пробив головою в поперечину.

Утім, перемога все ж таки не вислизнула від динамівців, нехай для цього й довелося провести додаткові півгодини на полі. На 97-й хвилині після закидання Циганкова до штрафного майданчика м'яч прийняв 20-річний захисник Вівчаренко, який проводив лише третій офіційний матч за «біло-синіх», і другим дотиком пробив саме в «будиночок» воротарю — 1:1.

А на 112-й хвилині (на цей момент господарі вже грали в меншості після вилучення півзахисника Саркарії) усі питання про переможця протистояння було знято. У киян пройшла атака «віялом», Ванат передачею з лівого флангу знайшов у штрафному майданчику Буяльського, той продовжив далі на Циганкова, і Віктор у дотик пробив повз голкіпера в кут — 1:2.

Додамо, що суперником «Динамо» по раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів буде лісабонська «Бенфіка», яка після домашнього розгрому (4:1) і в матчі-відповіді на виїзді обіграла датський «Мідтьюлланд» — 3:1 (Фернандес, 23, Енріке Араужу, 56, Гонсалвеш, 88 — Сісто, 63; українець Роман Яремчук вийшов на заміну перед початком другого тайму та віддав гольовий пас у епізоді з третім забитим м'ячем). А «Штурм» тепер чекає на жеребкування групового турніру Ліги Європи, яке пройде 26 серпня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у товариському матчі пропустив п'ять м'ячів та зазнав розгромної поразки від римської «Роми».

Фото АРА

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