Цей засіб спрацює за півгодини: як видалити пляму від фарби для волосся у ванній кімнаті

Існує безліч засобів для боротьби з плямами. Позбутися плям фарби для волосся допоможуть народні засоби.

Якщо пляма тільки бризнула на будь-яку поверхню та ще не встигла вбратися, необхідно відразу ж стерти її сухою серветкою. Після цього слід замити місце, використовуючи пральний порошок, відбілювач або універсальну хімію. У разі попадання на домашній текстиль слід запрати відразу ж у холодній воді.



Щоб усунути забруднення з дерев'яних деталей, розбавте у невеликій кількості води столову ложку порошку соди та миючий засіб для посуду. Потріть забруднені місця губкою. Змийте залишки суміші. На завершення досуха витріть поверхні з деревини.



Якщо меблі шкіряні, можна стерти сліди фарби олією. Для білої оббивки підійдуть засоби з хлором.



Вивести фарбу для волосся з ванни допоможе ацетон або суміш оцту, соди та миючого засобу для посуду. Потріть брудне місце губкою, змийте водою.



Ще один варіант — з'єднати відбілювач та воду у пропорції 1:3. Налийте рідину у пульверизатор та окропіть пляму. Залиште на кілька хвилин, за потреби повторіть.



Пластик можна протерти оцтом, лимонною кислотою, ацетоном, гасом, бензином, засобом для чищення з хлором або білизною.



Пляму від фарби для волосся на килимі видалять спиртові вологі серветки, мило, оцет, перекис.

Для очищення плитки візьміть рідину з хлором, для лінолеуму — суміш нашатирю та перекису.



Якщо потрібний делікатний засіб, можна приготувати його самостійно з лимонної кислоти та води. Залити у пляшку з розпилювачем та замочити сліди фарби. Витерти через 30 хвилин.

Висохлі бризки стираються спеціальним засобом-змивкою для фарби.



Перед використанням тестуйте будь-який засіб на прихованому від очей шматочку поверхні.



Раніше «ФАКТИ» писали, як «врятувати» джинси з плямами білизни.

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