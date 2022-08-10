Ворог обстріляв центр Бахмута: багато загиблих та поранених

У середу, 10 серпня, окупанти вкотре обстріляли Бахмут на Донеччині. Загинуло семеро людей, ще шестеро отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.



За попередніми даними, обстріл вівся з РСЗВ «Ураган». У місті було кілька пожеж.



«10 серпня об 11:40 стався обстріл м. Бахмут. Внаслідок обстрілу сталося 4 пожежі», — йдеться у повідомленні ДСНС.







Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни завдали удару по Миколаєву — ворог обстріляв місто з РСЗВ «Смерч». Поранено кількох людей, серед них 13-річну дівчинку.

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