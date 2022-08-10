Окупанти продовжують завдавати ударів по Миколаїву — близько 01:40 10 серпня ворог обстріляв місто з РСЗВ «Смерч».

Як повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім, за попередньою інформацією трьох людей поранено. Серед них — 13-річна дівчинка.

«Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки. Також влучання були по території підприємства, складських приміщеннях та автобазі. Детальна інформація уточнюється», — додав очільник обласної військової адміністрації.

Він також повідомив, що вночі під обстріл потрапило село Шевченкове. На щастя, обійшлося без постраждалих. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Ворог вночі бив й по населенним пунктам Галицинівської громади, де були пошкоджені житлові будинки та відбулося займання хвойної підстилки й лісових насаджень Галицинівського лісового урочища. Постраждалих немає.

«Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється», — додав Кім.

«Новости Николаева» показали фото з наслідками обстрілів міста.

Тим часом генерал-майор Дмитро Марченко, який організовував оборону Миколаєва на початку широкомасштабного вторгнення, а тепер знову повернувся до регіону, не виключає, що росіяни можуть спробувати наступати на двох напрямках на півдні — миколаївському та криворізькому.

«Це все лише припущення, що вони можуть робити. Як я бачу, вони намагатимуться наступати на двох напрямках — це миколаївський напрямок і криворізький. Якщо їм вдасться хоча б на одному з напрямків прорватися, то вони перекидатимуть туди решту сил і робитимуть його пріоритетним», — сказав він в інтерв'ю «РБК-Україна».

Він припустив, що росіяни хочуть захопити Кривий Ріг, щоб створити собі плацдарм для наступу на Вознесенськ та Южноукраїнськ, і тоді вони зможуть спробувати взяти Миколаїв у кільце.

«Вони вже намагалися взяти Миколаїв, їм це не вдалося, тому вони зараз хочуть обійти його, взяти в кільце і потім це кільце зменшувати. У принципі так, як вони це робили з Маріуполем. Але я думаю, що всі ці їхні плани почнуть руйнуватися, щойно вони почнуть якісь наступальні дії», — зазначив генерал.

Цієї ночі росіяни завдали масованого удару по Нікопольському району — загинули 13 мирних мешканців, ще 11 були поранені.

Фото «Новости Николаева»

613

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram