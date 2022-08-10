Ворог обстріляв Миколаїв «Смерчами»: серед поранених — дитина
Окупанти продовжують завдавати ударів по Миколаїву — близько 01:40 10 серпня ворог обстріляв місто з РСЗВ «Смерч».
Як повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім, за попередньою інформацією трьох людей поранено. Серед них — 13-річна дівчинка.
«Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки. Також влучання були по території підприємства, складських приміщеннях та автобазі. Детальна інформація уточнюється», — додав очільник обласної військової адміністрації.
Він також повідомив, що вночі під обстріл потрапило село Шевченкове. На щастя, обійшлося без постраждалих. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Ворог вночі бив й по населенним пунктам Галицинівської громади, де були пошкоджені житлові будинки та відбулося займання хвойної підстилки й лісових насаджень Галицинівського лісового урочища. Постраждалих немає.
«Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється», — додав Кім.
«Новости Николаева» показали фото з наслідками обстрілів міста.
Тим часом генерал-майор Дмитро Марченко, який організовував оборону Миколаєва на початку широкомасштабного вторгнення, а тепер знову повернувся до регіону, не виключає, що росіяни можуть спробувати наступати на двох напрямках на півдні — миколаївському та криворізькому.
«Це все лише припущення, що вони можуть робити. Як я бачу, вони намагатимуться наступати на двох напрямках — це миколаївський напрямок і криворізький. Якщо їм вдасться хоча б на одному з напрямків прорватися, то вони перекидатимуть туди решту сил і робитимуть його пріоритетним», — сказав він в інтерв'ю «РБК-Україна».
Він припустив, що росіяни хочуть захопити Кривий Ріг, щоб створити собі плацдарм для наступу на Вознесенськ та Южноукраїнськ, і тоді вони зможуть спробувати взяти Миколаїв у кільце.
«Вони вже намагалися взяти Миколаїв, їм це не вдалося, тому вони зараз хочуть обійти його, взяти в кільце і потім це кільце зменшувати. У принципі так, як вони це робили з Маріуполем. Але я думаю, що всі ці їхні плани почнуть руйнуватися, щойно вони почнуть якісь наступальні дії», — зазначив генерал.
Цієї ночі росіяни завдали масованого удару по Нікопольському району — загинули 13 мирних мешканців, ще 11 були поранені.
Фото «Новости Николаева»613
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