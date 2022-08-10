«Успіху не мав, зазнав втрат та відійшов»: ЗСУ відбили штурм ворога на кількох напрямках

На Бахмутському напрямку, де напередодні ЗСУ відбили штурм російських підрозділів в районі Спірного, ворог здійснив спроби ведення штурмових дій на напрямках Новолуганське — Спірне, Володимирівка — Яковлівка, Стряпівка — Соледар. Успіху не мав, відійшов.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, розповідаючи про стан справ на фронті на ранок середи, 10 серпня.

На Харківському напрямку росіяни гатили по населенним пунктам з танків, ствольної та реактивної артилерії.

З метою покращення тактичного положення ворог вів наступальні бої у напрямку Ветеринарне — Уди, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов. Тривають бойові дії на напрямку Байрак — Гусарівка.

На Слов’янському, Краматорському та Бахмутському напрямку тривають обстріли позицій ЗСУ та населенних пунктів. Ворог завдав авіаударів силами штурмової та армійської авіації поблизу Спірного, Соледара, Бахмута, Зайцевого і Вершини.



На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли біля Мар’їнки, Авдіївки, Опитного, Пісків, Первомайського, Невельського, Петрівського, Нетайлового та Красногорівки. Ворожі літаки штурмової авіації діяли біля Красногорівки та Мар’їнки.

Противник намагається відновити наступ на напрямку Донецьк — Піски, бойові дії тривають. Ворог вів наступ в напрямках Мінеральне — Авдіївка та Спартак — Авдіївка. Успіху не мав, зазнав втрат та відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти вели обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії, завдано авіаударів біля Павлівки, Вугледара та Новосілок.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, та артилерії різних калібрів вздовж лінії бойового зіткнення та завдав авіаційних ударів поблизу Новогригорівки, Андріївки та Ольгиного. Вів повітряну розвідку БпЛА.

Нагадаємо, що напередодні в окупованому Криму лунали гучні вибухи в районі російської авіабази в Новофедорівці, яка розташована більше, ніж у 200 км від лінії фронту.

Фото Генштаба ЗСУ

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