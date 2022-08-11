Гучний скандал у Німеччині: прокуратура Кельна розбирається, чи причетний канцлер Шольц до махінацій з податками

У середу, 10 серпня, провідні ЗМІ Німеччини повідомили про гучний корупційний скандал, розслідуванням якого займається прокуратура Кельна. Декілька днів тому її слідчі проводили обшук у гамбурзькому банку M.M.Warburg і виявили в одному з приватних сейфів 214 тисяч 800 євро готівкою. Сейф орендував колишній депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Йоганнес Карс. Він багато років був повіреним Олафа Шольца.

Карс зараз проходить підозрюваним у справі, яка у ФРН відома як афера cum-ex. До неї, як вважає прокуратура, причетні десятки людей — банкіри, фінансисти, політики, великі інвестори. Прийменник cum використовується як термін для опису акцій компанії до виплати дивідендів акціонерам, ex — після виплати дивідендів.

Дохід акціонерів оподатковується за ставкою 25%. Людина, яка заплатила такий податок, отримує довідку. На підставі цього документа вона має право на повернення тієї частини податків, які заплатила понад належне.

Афера полягала в тому, що в день виплати дивідендів акції компанії продавалися і перепродавалися багато разів, залишаючись у результаті в руках первісних власників. Натомість фіктивні покупці отримували довідки, а потім отримували від держави відшкодування за нібито внесені до скарбниці податки. За цією хитромудрою схемою було виведено з-під податків мільярди євро!

У 2016 році Карс організував таємну зустріч акціонерів банку M.M.Warburg з Олафом Шольцем, який тоді обіймав посаду мера Гамбурга. Примітно, що тоді члени ради директорів банку вже перебували під слідством. Податкова служба Гамбурга вимагала, щоб вони та кілька акціонерів повернули 47 мільйонів євро, які ці люди отримали у вигляді повернення за внесені до скарбниці податки.

За кілька днів після зустрічі податкові органи Гамбурга зненацька відмовилися від цих претензій. У 2017 році тодішній федеральний міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле повернувся до цієї історії й доручив владі Гамбурга стягнути з банку 43 мільйони євро.

Шольц стверджував спочатку, що зустрічі з представниками M.M.Warburg не було. Слідчі знайшли записи у щоденнику одного з учасників тієї секретної бесіди. Шольц був змушений «згадати», але не все. Він стверджує, що деталі встиг забути. І категорично заперечує, що чинив тиск на податкову службу.

Тепер німецьку громадськість цікавить, чи був чинний канцлер замішаний в афері? Наскільки Шольц був обізнаний про незаконні справи банку та свого повіреного?

ЗМІ повідомляють, що знахідка великої суми готівки у сейфі дозволила прокуратурі отримати доступ до електронної пошти Шольца. Слідчих цікавить листування за період, коли він був мером Гамбурга.

Опозиція вимагає проведення найретельнішої перевірки всієї цієї історії. Блок ХДС/ХСС уже звинуватив керівництво СДПН у тиску на слідчі органи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що канцлер Німеччини Олаф Шольц гальмує постачання Україні обіцяної ним системи ППО.

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