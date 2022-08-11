Трамп відмовився відповідати на запитання прокурора, скориставшись П'ятою поправкою до конституції США

У середу, 10 серпня, Дональд Трамп скористався П'ятою поправкою до конституції США та відмовився відповідати на запитання помічників головного прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс. Допит мав проводитися в рамках розслідування діяльності компанії Trump Organization, яку підозрюють у навмисному обмані інвесторів, податкових органів, банків. Прокуратура вважає, що Трамп підробляв фінансову документацію. Розслідування триває вже понад три роки.

П'ята поправка дає громадянам США право не свідчити проти себе. Зазвичай адвокати радять своїм клієнтам скористатися нею в тих випадках, коли розуміють, що клієнт винен, але слідчі органи не мають достатніх доказів.

«Найбільше полювання на відьом в історії США триває! Мою чудову компанію і мене особисто атакують з усіх боків. Бананова республіка!» — написав Трамп у створеній ним самим соцмережі Truth Social.

Очевидно, що 45-й президент США має на увазі обшук, який агенти ФБР провели в його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді. Трамп заявив, що він підозрює ФБР у тому, що обшук був потрібен, щоб підкинути йому докази. Він стверджує, що агенти змусили всіх залишити приміщення, де вони копалися. Трамп також зазначив, що люди з ФБР копалися в одязі та білизні його дружини Меланії.

Він упевнений, що демократи хочуть у будь-який спосіб завадити йому балотуватися в президенти у 2024 році.

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