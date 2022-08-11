«В жовтні на 100% знав, що росіяни нападуть. Це мало статись 26 грудня»: Арестович про дати вторгення, яких у путіна було п’ять

Задовго до рашистьского вторгнення найповніший сценарій нападу росії на Україну дав керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов, який недавно повідомляв про те, що в серпні на фронті відбудеться переломний момент і Україна повернеться до кордонів 1991 року. Про це заявив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю Дмитрові Гордону.

За словами Арестовича, починаючи з квітня 2021 року в Україні і на Заході всі розуміли, що загострення неминуче. Але сценарії загострення не збігалися.

«Одні казали, що це Донбас та можливі провокації на Кримському перешийку, а хтось повний сценарій вторгнення дав. І найповніший розклад із усіма сценаріями дав Буданов.. І дав більше, ніж дали західні розвідки», — заявив радник глави ОПУ і додав, що інформація, яку надав Буданов, ґрунтувалася, зокрема, і на даних від партнерів України. Хоча в медійному просторі відбувалось «розузгодження» американських та наших даних, підкреслив Арестович.

Карта, яку оприлюднив керівник ГУР Кирило Буданов восени 2021 року

«Якщо ви пам'ятаєте, сміялися всі над картою, яку він (Буданов.- Авт.) дав наприкінці жовтня. Але рівно те ж саме і сталося», — нагадав радник.

Арестович також заявив, що в кінці жовтня 2021-го на 100% знав, що росіяни нападуть. І це мало статись 26 грудня.

«Але вони не встигли через російську халатність. Другою датою було 12 січня. Не встигли. Вони цілий місяць дали на підготовку, вирішили посилити», — розповів радник глави ОПУ. За його словами, наступна дата — 16 лютого.

Рашисти планували, каже Арестович, що їх армія зайде і за місяць чи трохи менше розгромить ЗСУ, а потім зачисткою території і встановленням окупаційної влади буде займатись Росгвардія, яку привезли до кордонів.

«А китайці заборонили. 12 лютого Олімпіада розпочалася. Китайці сказали „не псуйте Олімпіади“. Потім 20 лютого було закриття Зимової олімпіади і 22-го мали напасти, але вирішили відсвяткувати 23 лютого», — додав Арестович. Він запевняє, що про напад росіян о 5.00 24 лютого знав «днів за три вже точно».

Раніше ми розповідали про заяву Арестовича, який сказав, що росія ухвалила доктрину про напад на Україну в липні 2005 року.

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