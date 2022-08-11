«Як класно прокидатися в Києві»: Надя Дорофєєва повернулася в Україну

Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка випустила пісню «Різнокольорова» українською мовою, після тривалої розлуки повернулася до Києва. Після повномасштабного російського вторгнення до України артистка виїхала за кордон. Там вона брала участь у благодійних концертах на підтримку України.

Днями Надя повернулася до України. Вона зізналася, що дуже сумувала і щаслива прокидатися вдома у Києві. Дорофєєва прогулялася середмістям, випила каву на Подолі.

«Доброго ранку, мій Київ. Київ — це вдома», — підписала Надя.

Також вона показала атмосферне відео прогулянки Контрактовою площею і зізналася, що в Україні найкращі фахівці у всіх сферах.

«Наші фахівці найкращі. Як я сумувала», — підписала ролик артистка.

Співачка зустрілася зі своєю командою, продюсером Іриною Горовою. В Україні співачка готує новий матеріал та має намір продовжити участь у міжнародних благодійних концертах.

Під час виконання пісні «Думи» у Казахстані Дорофєєва не змогла стримати сліз. На цьому концерті у глядачів на вході відбирали українську символіку.

Фото instagram.com/nadyadorofeeva

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