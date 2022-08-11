За газ можна платити менше: у «Нафтогазі» розповіли, як отримати знижку

При оплаті послуг «Нафтогазу» клієнти компанії мають можливість отримати знижку у розмірі 1% - але тільки в тому випадку, якщо сплатять свій рахунок до 15 числа. При цьому знижку можна використовувати наступного місяця.

Про це повідомили у «Нафтогазі».

«Як отримати знижку за своєчасну оплату? Знижка для всіх клієнтів доступна в кілька кліків. Для цього потрібно сплатити рахунок в особистому кабінеті на my.gas.ua або в чаті GASUA до 15 серпня», — йдеться у публікації.

Також у компанії зазначили, що Ощадбанк перераховує кошти комунальним підприємствам з 18 по 25 число щомісяця. Якщо у вас виникли питання про нарахування пільг/субсидій, слід звернутися до свого управління соціального захисту.

Крім того, фахівці «Нафтогазу» пояснили, що за бажання можна заплатити і заздалегідь.

«Гроші залишаються на вашому особовому рахунку і будуть списані лише за фактично спожитий газ у наступних періодах. При переплаті ви також повинні щомісяця передавати показання газового лічильника вашому облгазу», — йдеться у публікації.

Нагадаємо, багатьох українців з 1 травня перевели на нового постачальника газу. Усі клієнти облгаззбутів купуватимуть блакитне паливо у «Нафтогазу» за ціною 7,96 грн за куб. Платити доведеться на новий рахунок, проте тарифи при цьому обіцяють заморозити щонайменше до кінця війни.

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