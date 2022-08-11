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Знову «перекур у недозволеному місці»: під Москвою згоріла казарма для строковиків (відео)

13:42 11 серпня 2022
пожежа

Під Москвою у місті Довгопрудний сталася сильна пожежа на території військової частини. У цій частині розташовується 4-а дивізія протиповітряної оборони. Площа пожежі становила 1200 кв.м.

РосЗМІ розповідають, що «даних про постраждалих немає».




Причини пожежі та кількість постраждалих не повідомляється.


У той же час у МНС Росії заявили, що пожежа сталася в нібито у звичайному «житловому будинку» на вулиці Східній. Проте Telegram-канал Baza стверджує, що йдеться саме про військовий об'єкт, оскільки вогнем було знищено казарму.

За даними Google карти, за цією адресою знаходиться 4-а бригада протиповітряної оборони в/ч 52116. У казармі знаходилися солдати-строковики.

У мережі пишуть, що є загиблі та поранені.


Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму сталися вибухи на авіабазі в Новофедорівці, яку російські окупанти використовують, зокрема, у війні проти України.

А 10 серпня на узбережжі Азовського моря в Єйську (Краснодарський край) спалахнула нафтобаза. Єйськ знаходиться фактично навпроти Маріуполя та є важливим транспортним вузлом для підвезення боєкомплекту та нафтопродуктів для військ окупантів.

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