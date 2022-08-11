Знову «перекур у недозволеному місці»: під Москвою згоріла казарма для строковиків (відео)

Під Москвою у місті Довгопрудний сталася сильна пожежа на території військової частини. У цій частині розташовується 4-а дивізія протиповітряної оборони. Площа пожежі становила 1200 кв.м.



РосЗМІ розповідають, що «даних про постраждалих немає».

Причини пожежі та кількість постраждалих не повідомляється.

Це повідомлено, що військова влада в Москві вирує тонну. Someone потрапив на cigarette again... pic.twitter.com/hiWpOF9DPr — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) August 11, 2022



У той же час у МНС Росії заявили, що пожежа сталася в нібито у звичайному «житловому будинку» на вулиці Східній. Проте Telegram-канал Baza стверджує, що йдеться саме про військовий об'єкт, оскільки вогнем було знищено казарму.

За даними Google карти, за цією адресою знаходиться 4-а бригада протиповітряної оборони в/ч 52116. У казармі знаходилися солдати-строковики.

Москвичі хитрі суки, не хочуть як буряти дихнути.

У підмосковному Довгопрудному в одній із в/год сталася пожежа на площі 1,2 тис. кв. метрів. Згоріла дерев'яна (!!!) казарма, в якій знаходилися строчки.

Пожежа є саботажем самих солдатів, які не хочуть їхати подихати в Україну. pic.twitter.com/JG2yH7ZaOq — Ray (@Ray_net_ru) August 11, 2022

У мережі пишуть, що є загиблі та поранені.

Військові частини РФ палають вже й під Москвою.

У підмосковному Довгопрудному в одній із в/год сталася пожежа на площі 1,2 тис. кв. метрів. Кількість загиблих та поранених уточнюється. pic.twitter.com/dcPaGNyGDH — Політик з приколу (@NaSutkiOdessa) August 11, 2022



Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму сталися вибухи на авіабазі в Новофедорівці, яку російські окупанти використовують, зокрема, у війні проти України.

А 10 серпня на узбережжі Азовського моря в Єйську (Краснодарський край) спалахнула нафтобаза. Єйськ знаходиться фактично навпроти Маріуполя та є важливим транспортним вузлом для підвезення боєкомплекту та нафтопродуктів для військ окупантів.

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