ЗСУ змусили противника втікати на Краматорському та ще трьох напрямках, російський ворог повністю деморалізований, — Генштаб

Російські окупанти не припиняють спроб атакувати позиції ЗСУ на Харківському напрямку і на Донбасі, паралельно стараючись стримати просування Сил оборони України на півдні. Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, на Харківському напрямку ворог здійснив вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Рідне, Нове, Руська Лозова та інших, завдавши також авіаційних ударів біля Ртищівки та Старого Салтова.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Карнаухівки, Мазанівки, Великої Комишувахи, Довгенького, Нової Дмитрівки, Грушувахи і Норцівки, а авіаудар — неподалік Залиману.

На Донецькому напрямку головною метою ворога нині є прорив оборони наших військ і зайняття вигідних рубежів для подальшого відновлення наступу у напрямках Краматорська і Бахмута, а на Краматорському — покращення тактичного положення своїх військ неподалік Григорівки, Верхньокам’янського та Івано-Дар'ївки. Проте ці спроби виявилися марними — ворога відкинуто назад.

На Бахмутському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших військ та просунутися у напрямках Яковлівки, Бахмутського, Зайцевого, Вершини та Дачі, але українські воїни в черговий раз завдали окупантам втрат і примусили до втечі.

На Авдіївському напрямку під прикриттям артилерії і авіації загарбники теж пробували вести штурмові дії — в напрямках Мар’їнки та Пісків, але це призвело лише до нових втрат в лавах ворога.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбницькі обстріли фіксувалися біля Новомихайлівки, Токмачки, Шевченко, Новояковлівки, Гуляйпільського та інших населених пунктів, а ворожа авіація діяла поблизу Новомихайлівки, Пречистівки, Золотої Ниви, Щербаків та Полтавки. Спроба штурму в напрямку Павлівки так само виявилася провальною.

«Особовий склад противника деморалізований. У зв’язку з великими санітарними і безповоротними втратами продовжуються заходи з примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Луганської області», — повідомляють українські військові.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ вказали на автора провального плану швидкого захоплення України і пояснили, чому він досі залишається при посаді.

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