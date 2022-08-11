Бояться дискредитувати путіна і кремль: стало відомо, чому шойгу залишається на посаді, незважаючи на провали

Оленяр за професією, а нині міністр оборони росії і друг володимира путіна сергій шойгу досі залишається на посаді, хоча і відповідальний за низку великих провалів на фронті.

Про це повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, Шойгу залишається на посаді, щоб уникнути дискредитації військово-політичного керівництва країни, хоча в росії тривають репресії щодо вищого та старшого офіцерського складу через провали стратегічних планів в Україні.

«За наявними даними, міністр оборони росії шойгу і начальник генштабу росії герасимов залишаються на посадах виключно для запобігання дискредитації вищого військово-політичного керівництва. Близько 30−40% генералів і офіцерів, які брали участь в плануванні „спецоперації“, усунуті від виконання служб під слідством», — зазначив Громов.

Він додав, що з урахуванням вибухів на аеродромах «Саки» та «Зябрівка» (білорусь) очікуються нові кадрові рішення щодо їхнього керівництва.

Нагадаємо, раніше розвідка Британії повідомила про ліквідацію щонайменше 10 генералів росії в Україні, а український військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що «цапом-відбувайлом» у путіну можуть зробити голову генштабу валерія герасимова, який раніше ледь не загинув в Україні.

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