Тривають бої поблизу Кодеми, Пісків, Горлівки: ранкове зведення Генштабу

На Бахмутському напрямку, де напередодні ворог намагався прорвати оборону ЗСУ, росіяни задіяли авіацію біля Виїмки, Івано-Дар'ївки, Спірного, Яковлівки, Соледара та Бахмутського.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, звітуючи про стан справ на фронті на ранок п'ятниці, 12 серпня. Ворог вів наступальні бої в напрямках населених пунктів Івано-Дар'ївка, Виїмка, Бахмут, Весела Долина та Кодема, успіху не мав, відійшов. Після проведення перегрупування поновив наступ на Кодему, бойові дії тривають. В результаті наступу в напрямку Горлівка — Зайцеве противник частково мав успіх.

У Генштабі зазначають, що авіаційне угруповання ворога підтримує дії наземних угруповань із зосередженням основних зусиль на Донецькому напрямку.

На інших напрямках ситуація наступна:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках — без суттєвих змін. Тривають демонстраційні дії ворога з метою сковування наших підрозділів. Відзначається проведення додаткових заходів з посилення охорони ділянки українсько-російського кордону в Брянській області.

На Харківському напрямку тривають обстріли населенних пунктів із застосуванням ствольної та реактивної артилерії, а біля Ртищівки і Верхнього Салтова ворог завдав авіаударів, як і біля Залимана на Слов’янському напрямку.

На Краматорському напрямку росіяни намагалися вести наступ в напрямках населених пунктів Верхньокам’янське та Івано-Дар'ївка, успіху не мали, відійшли.



На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли, авіаудари біля Мар’їнки та Водяного. ЗСУ відбили спроби наступу російн в районах Спартака і Мар’їнки. Тривають бойові дії біля селища Піски.

Тривають ворожі обстріли на Новопавлівському та Запорізькому напрямках, росіяни задіяли авіацію неподалік Вугледара, Малих Щербаків та Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку противник з метою сковування дій наших підрозділів обстрілював позиції Сил оборони та обʼєкти цивільної інфраструктури, завдав авіаційних ударів поблизу Осокорівки, Андріївки, Благодатного, Новогригорівки та Мирного. Вів повітряну розвідку БпЛА.

«Корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на веденні розвідки, блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України. В готовності до застосування крилатих ракет морського базування перебувають два їх носії», — додали у Генштабі.

Нагадаємо, що напередодні ворог знов обстріляв територію Запорізької АЕС. «Прильоти» були зафіксовані поряд із ділянкою зварювання та сховищем джерел випромінювання.

Фото Генштабу ЗСУ

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