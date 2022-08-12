У «стилі 30-х»: у Херсоні окупанти провели серію нічних затримань і обшуків

Ніч на Херсонщині, де окупанти хочуть провести псевдореферендум, пройшла неспокійно.

За інформацією першого заступника керівника Херсонської облради Юрія Соболевського, в регіоні було оголошено повітряну тривогу і чулися вибухи в районі Нової Каховки. А в обласному центрі окупанти влаштували обшуки.

«Все в кращих традиціях 30-х років СРСР. Для людей набагато страшніше не звуки „прильотів“, коли працюють ЗСУ, а шум двигуна військового „Уралу“, лайка з російським акцентом у себе на подвір'ї та думки, за ким приїхали цього разу. Тримайтеся, друзі, ЗСУ близько!» — зазначив він і додав, що окупанти провели серію затримань.

Тим часом у мережу виклали відео, на якому видно великий стовп диму. Стверджується, що щось горить у Каховському районі. Вибухи було чути й вранці 12 серпня.

Нагадаємо, що у ніч проти 8 серпня ЗСУ завдали удару пл Антонівському мосту на Херсонщині, по Даріївському мосту та мосту біля ГЕС у Новій Каховці.

У мережу виклали відео наслідків «прильотів» по Антонівському мосту, де було зруйновано дорожнє покриття та знищено будівельну техніку.

Фото «Типовий Херсон»

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