У п'ятницю, 12 серпня, впливова американська газета The Washington Post повідомила, що вибухи на аеродромі в Саках були насправді операцією українського спецназу. «Потужну атаку на російську авіабазу в окупованому Криму здійснили українські спецпризначенці, заявив офіційний представник уряду України… Він зробив це на умовах анонімності, оскільки не уповноважений висловлюватися публічно на цю тему», — пише видання.

Про деталі операції джерело не повідомляє. Він лише підкреслив зростання операцій спецназу глибоко в тилу противника. Вони важливі для того, щоб скоріше витіснити російські війська з України.

Видання нагадує, що 9 серпня на аеродромі в Саках прогриміли щонайменше три потужні вибухи. Наступного дня ЗСУ заявили, що на російській базі знищено дев'ять військових літаків. «Якщо ці відомості підтвердяться, втрати в Саках стануть найбільшими втратами російських ВПС, зазнаними за одну добу», — наголошує The Washington Post.

І це важливо, оскільки в результаті Москві буде складніше атакувати українські міста. Але це ще не все. Успіх операції спецназу у Саках показує, що росіянам буде складно утримувати контроль над півднем України у довгостроковій перспективі. Якщо Крим виявився вразливим, то росія буде змушена значно посилити охорону тієї частини окупованої території півострова, яку Кремль вважав недосяжною для ЗСУ та відчував себе там у безпеці.

Також у росіян можуть виникнути серйозні проблеми з постачанням підрозділів на півдні України, особливо у Херсонській області. Про це заявив Андрій Загороднюк, колишній міністр оборони України, а нині голова незалежної української аналітичної організації Центр оборонних стратегій.

«Атака у Саках показала, що росіяни ніде не можуть почуватися невразливими. Особливо важливо, що вони не можуть почуватися у безпеці в Криму», — наголосив Загороднюк.

Як саме було знищено літаки на аеродромі в Саках, поки що можна лише припускати. Деякі військові експерти вважають, що удару було завдано за допомогою дрона. Також ймовірно, що дрон на цілі спрямовували українські оперативники, які були неподалік бази.

Прихильники другої версії вважають, що українським диверсантам, чи то спецназу, чи бійцям руху опору, вдалося закласти на аеродромі вибухівку.

В одному The Washington Post впевнена повністю — жодної американської зброї для завдання удару по аеродрому в Криму не застосовувалося. Про це офіційно заявили представники Пентагону. При цьому Вашингтон неодноразово вже висловлювався про те, що Україна має повне право завдавати ударів по противнику в нього в тилу, щоб захистити власні міста від повітряних та ракетних ударів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що після вибухів у Саках росіяни в паніці почали масово тікати із Криму, куди приїхали у відпустку.

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