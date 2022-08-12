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Погода

Киян попередили про погодну небезпеку 12 серпня: як уберегтися від травмування та пошкоджень

12:55 12 серпня 2022
Київ

В Україні у п'ятницю, 12 серпня, очікуються зливи, грози та сильний вітер. У Києві погіршення погоди буде ближче до вечора.

У КМДА попередили мешканців столиці, щоб були обережними, по можливості, перебували у приміщеннях.

Під час сильного вітру необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, а також не паркувати поряд з ними автотранспорт.

Прибрати з балконів та лоджій предмети, які можуть впасти.

Під час грози на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спецтехніка УК «Київавтодор», уточнили в адміністрації.

«У разі підтоплення проїзної частини або тротуарів звертайтесь до диспетчерської за телефоном 044−284−74−19. При падінні дерев або гілок, травмуванні людей негайно інформуйте екстрені служби за телефонами „101“ або „103“, телефон КАРС: 044−430−37−13», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, погода у серпні через дощі буде комфортною для прогулянок на свіжому повітрі.

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