Киян попередили про погодну небезпеку 12 серпня: як уберегтися від травмування та пошкоджень
В Україні у п'ятницю, 12 серпня, очікуються зливи, грози та сильний вітер. У Києві погіршення погоди буде ближче до вечора.
У КМДА попередили мешканців столиці, щоб були обережними, по можливості, перебували у приміщеннях.
Під час сильного вітру необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, а також не паркувати поряд з ними автотранспорт.
Прибрати з балконів та лоджій предмети, які можуть впасти.
Під час грози на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спецтехніка УК «Київавтодор», уточнили в адміністрації.
«У разі підтоплення проїзної частини або тротуарів звертайтесь до диспетчерської за телефоном 044−284−74−19. При падінні дерев або гілок, травмуванні людей негайно інформуйте екстрені служби за телефонами „101“ або „103“, телефон КАРС: 044−430−37−13», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, погода у серпні через дощі буде комфортною для прогулянок на свіжому повітрі.65
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram