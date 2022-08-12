Українську станцію «Вернадський» в Антарктиці накрило потужним снігопадом: полярники виходять на вулицю через другий поверх (вражаючі фото та кумедне відео)

В Україні ще в розпалі літо, а в Антарктиці — справжня зима. На українській науковій станції «Вернадський» вже близько тижня не вщухають хуртовини. Станцію постійно засипає снігом.

Наразі висота снігового покриву на острові Галіндез становить понад 2,2 м, а деякі кучугури досягли п'яти метрів, повідомили полярники у Facebook.



Інтенсивний снігопад створив на станції справжню зимову казку, але додав полярникам роботи, пишуть вони. Сніг намагаються оперативно розчищати усією командою. При підвищенні температури до +1°С сніг стає дуже важким і швидко перетворюється на лід.

«Під час прибирання посилився вітер, почався переохолоджений дощ, який намерзав шаром льоду на проводах, устаткуванні, станції, снігу і навіть на куртках полярників! Але оскільки хуртовини продовжуються, ожеледиця вже покривається новим шаром снігу», — розповідають вчені.

Величезна кучугура утворилася прямо біля входу у «Вернадський». Тепер кухар Олег Курус може виходити надвір зі свого робочого місця на другому поверсі прямо через балкон, розповіли полярники.

Нагадаємо, у лютому 2021 року виповнилося 25 років, як наукова станція в Антарктиді стала належати Україні. Вона отримала назву «Академік Вернадський». До цього нею 42 роки володіла Великобританія.

Раніше українські полярники розповіли про народження тюленят біля станції. Одну малечу назвали Пенола — на честь протоки, біля якої вона з'явилася на світ, другу — Краля.

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