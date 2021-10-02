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«Антарктичні котики-няшечки»: біля української станції «Академік Вернадський» народилися тюленята Краля і Пенола

22:54 2 жовтня 2021
тюлені

Біля станції «Академік Вернадський» на Аргентинських островах триває сезон розмноження тюленів Уедделла. Українські полярники, які вивчають полярних тварин, розповіли в Facebook про народження трьох тюленів: двох самочок і самця.

На жаль, вижили тільки самки, а причину загибелі «хлопчика» ще будуть встановлювати лабораторно.

Перше тюленяче дитинча полярники назвали Пенолою — на честь протоки, поруч з якою вона з'явилася на світ, а ім'я для другої придумав дизеліст Олександр Кніжатко, який першим знайшов її, — Краля.

Обидві «дівчинки» виглядають здоровими, вгодованими і активними.

Одна з "матусь" з малятком

Українські вчені проводять постійні дослідження тюленів Уедделла, під час яких вивчають особливості розмноження і харчування, відбирають зразки тканин і проводять акустичні дослідження спілкування тварин на ультразвукових частотах.

«Вага новонароджених тюленів становить близько 25 кг, а завдяки живильному (54% жирності!) молоку самок дуже швидко збільшується. Період вигодовування триває трохи більше місяця, і на момент його завершення дитинча може важити вже 90 кг. Такий „запас“ дозволяє малюкам пережити період голоду при переході до самостійного харчування в океані», — розповіли українські вчені.

В Мережі належно оцінили новину «зі світу тварин» і милі фото.

До слова, фото тварин і їх дітей зробила Оксана Савенко, що стала першою учасницею загону, другий раз приїхала на зимівлю в Антарктиду.

Нагадаємо, 26-я українська антарктична експедиція прибула на «білий континент» в квітні 2021 року. До її складу увійшли 11 чоловіків (7 вчених, лікар, кухар, дизеліст, системний механік і системний адміністратор) і одна жінка-біолог.

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