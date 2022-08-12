«Назавжди відпаде бажання завести дітей»: рашистські ЗМІ засудили Тодоренко, яка народжувала на очах трирічного сина
Телеведуча та блогерка Регіна Тодоренко, яка нещодавно вдруге стала мамою, стала жертвою критики російських ЗМІ. Причиною стала її детальна розповідь про пологи. Як відомо, народжувала артистка у США й обрала появу на світ малюка вдома у воді. Все б нічого, але за цим моментом від початку й до кінця спостерігали її чоловік співак Влад Топалов та трирічний син Михайло.
«Місяць тому ми всі разом зустріли малюка. Пологи з чоловіком і сином — це фантастика! Таке єднання сердець і душ. Мішка боязко пробрався в пологову кімнату й усміхнувся, побачивши нового члена сім'ї. Але ця усмішка до першої бійки за іграшку», — написала Регіна у соцмережі.
Втім, через такі пікантні подробиці телеведуча натрапила на шквал критики хейтерів. Користувачі соцмереж почали писати, що «у Регіни не все добре з головою». А психолог з рф Ірена Сірма розповіла, які конкретні наслідки чекають на незміцнілу психіку трирічного малюка. За словами фахівця, майбутні відносини Михайла Топалова із протилежною статтю приречені на крах. Ймовірно, що в сина внаслідок травматичного досвіду назавжди відпаде бажання завести дітей. Випробувані негативні емоції можуть серйозно відбитись на обстановці у зірковій сім'ї.
«Він не може допомогти мамі в той момент, коли їй погано та боляче, він це бачить. Обдурити дитину неможливо. Він відчуває страх і безсилля, а що ще може відчувати? Для дитини це дуже травматично. Весь навколишній світ він відчуватиме як небезпечний, і йому далі доведеться шукати якийсь острівець безпеки в іншому!» — розповіла Ірена «П'ятому каналу».
Нагадаємо, що уродженка Одеси Регіна Тодоренко продовжує мовчати про війну в Україні, на її рішення не вплинула навіть загибель через рашистів колишнього коханого у Бучі. Цинізм артистки дійшов до того, що новонародженого сина вона назвала Мирослав. Мовляв, це про мир…127
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