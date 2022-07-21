Назвала б сина путіним: мережу обурив цинізм мовчунки Тодоренко

Регіна Тодоренко, яка народила в США другого сина, викликала обурення у мережі вибором імені для хлопчика. Вона назвала хлопчика Мирославом, щоб він «ніс людям мир». Такий вибір в умовах російського вторгнення і того, що творять рашисти нашій землі, виглядає витонченим цинізмом. Адже Регіна, яка народилася в Одесі, мовчить про війну, жодного слова не говорить про те, що гинуть діти. Вона мовчить і про те, що несе на нашу землю «русский мир».

Вчинок Регіни обурив Дашу Астаф'єву.

«Поки що ще не пізно, раджу ригині тодоренко новонародженого сина перейменувати з „Мир“ на „путін“. Так краще. Якого біса ти, чмоня, можеш навіть вимовляти це слово?», — написала Астаф'єва в Інстаграм.

Також Астаф'єву зачепило те, що Тодоренко анонсувала видання книги дитячих казок «про кумедну Регіну Мандрівницю, яка так любить рятувати світ».

«Мішель надихнув мене на написання книги казок. Мені так захотілося передати йому всі знання, враження, емоції, пережиті за роки подорожей, що щовечора вигадувала для нього кумедну історію про кумедну Регіну Мандрівницю, яка так любить рятувати світ. І невдовзі я прийняла рішення написати для нього книгу казок», — оголосила Тодоренко у своєму Телеграм-каналі.

«Казки про те, як ти мовчиш усю війну, поки вбивають наших дітей та рідних?», — поцікавилася в Тодоренко Даша Астаф'єва.

Вчинок Тодоренко називала цинізмом і телеведуча Катерина Осадча. Вона обіцяла більше не згадувати про зрадників, щоби не додавати їм популярності, але не змогла промовчати.

«Коли людина з українським паспортом, яка живе у Росії, мовчить п'ять місяців і не називає війну війною, але називає новонародженого сина Мир… Я думала, що бачила весь цинізм світу. Але ні, тут демонструють чергове дно», — емоційно відреагувала Осадча.

Телеведучий Володимир Остапчук зазначив, що йому шкода дитини Тодоренко, адже вона асоціюватиметься з «русским миром».

Раніше Осадча закликала позбавити Регіну Тодоренко українського паспорта.

А співачка MamaRika сказала, що зі зрадницею нема чого розмовляти і нема про що.

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