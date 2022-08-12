«Я ревную»: Огнєвіч відреагувала на «побачення» пса Патрона з Дорофєєвою

Пес Патрон, який став справжнім талісманом чернігівських рятувальників, у Києві потрапив на фотосесію зі співачкою Надією Дорофєєвою.

Кілька яскравих знімків з'явилися у мережі.

«Коротше, що. Я не планував. Я знав, що @nadyadorofeeva приїхала до Києва, і ми випадково зустрілися біля резиденції президента. А далі, як у тумані. У вас теж було таке, що коли побачили своє кохання, то скільки б між вами не було непорозумінь і навіть зрад — ви все одно прощали?» — так описали зустріч на patron_dsns в Instagram .

Перед цим Патрон мав фото з іншими українськими зірками.

А співачка Даша Огневич пише, що ревнує від того, що її улюблений песик так мило поводиться з її колегами. Вона сподівалася, що теплі почуття він відчуває лише до неї.

Нагадаємо, пес Патрон тепер кінозірка. У Каннах Джек Рассел Патрон став лауреатом премії «Пальмовий пес».

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