«Я ревную»: Огнєвіч відреагувала на «побачення» пса Патрона з Дорофєєвою
Пес Патрон, який став справжнім талісманом чернігівських рятувальників, у Києві потрапив на фотосесію зі співачкою Надією Дорофєєвою.
Кілька яскравих знімків з'явилися у мережі.
«Коротше, що. Я не планував. Я знав, що @nadyadorofeeva приїхала до Києва, і ми випадково зустрілися біля резиденції президента. А далі, як у тумані. У вас теж було таке, що коли побачили своє кохання, то скільки б між вами не було непорозумінь і навіть зрад — ви все одно прощали?» — так описали зустріч на patron_dsns в Instagram .
Перед цим Патрон мав фото з іншими українськими зірками.
А співачка Даша Огневич пише, що ревнує від того, що її улюблений песик так мило поводиться з її колегами. Вона сподівалася, що теплі почуття він відчуває лише до неї.
Нагадаємо, пес Патрон тепер кінозірка. У Каннах Джек Рассел Патрон став лауреатом премії «Пальмовий пес».42
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