На формі ФК «Барселона» можуть розмістити логотип української криптобіржі

Українська криптовалютна біржа WhiteBIT продовжує масштабуватися та розширювати свою міжнародну діяльність. Після виходу на криптовалютний ринок Іспанії та відкриття в цій країні власного представництва WhiteBIT веде перемовини про співпрацю та партнерство з легендарним і одним із найбільш титулованих футбольних клубів Європи — ФК «Барселона». Наразі перемовини щодо укладання відповідної угоди перебувають на завершальній стадії.

Як стало відомо, серед іншого угода передбачає нанесення логотипа WhiteBIT на рукаві футбольної форми клубу — одного з активів, які можуть приносити ФК «Барселона» найбільший дохід. Крім головної футбольної команди, лого WhiteBIT буде також на формі жіночої футбольної та баскетбольної команди «Барселона». Також у межах співпраці WhiteBIT та ФК «Барселона» спільно реалізовуватимуть низку соціальних, іміджевих, спортивних активностей та проєктів.

Про подальший розвиток подій та деталі перемовин WhiteBIT і ФК «Барселона» стане відомо згодом.

Довідка

WhiteBIT — найбільша криптовалютна біржа Європи. Відповідає всім вимогам KYC та AML. Входить у топ-2 бірж світу з безпеки на підставі незалежного аудиту Hacken та має рейтинг ААА. Команда WhiteBIT об'єднує 500+ учасників.

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