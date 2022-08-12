Знаменитий письменник Салман Рушді отримав ножове поранення під час виступу у штаті Нью-Йорк

У п'ятницю, 12 серпня, всесвітньо відомий письменник Салман Рушді дізнався про збройний напад у США. Автор «Сатанинських віршів» виступав в Інституті Шатокуа в штаті Нью-Йорк. Як розповідають очевидці, у той момент, коли 75-річного літератора представляли публіці, на сцені із зали стрімко піднявся чоловік та вдарив ножем письменника.

Рушді впав на сцені. До нього підбігли люди. Нападника вийти відразу затримати. Його особистість встановлені.

Поранення виявилося серйозним. Рушді відвезли до лікарні. Повідомляється, що він зміг підвестися та зі сторонньою допомогою спуститися зі сцени. Однак у гелікоптер його занесли на ношах.

Салман Рушді народився в Індії. У 1981 році отримав Букерівську премію за роман «Діти опівночі». «Сатанинські вірші» стали його четвертим романом. Однак ця книга про іслам викликала обурення у конкретному мусульмані. Вони вважали її богохульною. У 1988 році верховний лідер Ірану аятола Хомейн видав фетву вбити Рушді. За голову письменника, який був викликаний після цього перебігу течії дев'яти років, Іран обіцяв нагороду 3 мільйони доларів.

Це не перший випадок у цьому році щодо нападів на відомих людей. Так, раніше в результаті нападу загинув колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе.

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