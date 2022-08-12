Кардинальні зміни для Раків та неприємності для Левів: складний тиждень чекає на сім знаків зодіаку з 15 по 21 серпня

Астрологи стверджують, що третій тиждень серпня буде відносно спокійним, а також дають поради представницям прекрасної половини людства, на що потрібно звернути увагу, а чого краще уникати в цей час.

Жіночий гороскоп на 15−21 серпня 2022 року публікує slovofraza.com.

Ретроградний Юпітер починає розкриватися повною мірою, що може дезорієнтувати Овнів прекрасної статі, але точно не позбавить їх удачі і впевненості у собі. Тільки Марс зможе вибити їх із колії, але лише в тому випадку, якщо представниці цього знаку працюватимуть у суботу. Можливі емоційні сплески, бурхливі реакції, але до внутрішнього розладу це призведе. Овнам вистачить сил, щоб з усім цим упоратися. Астрологи радять не ухвалювати поспішних рішень.

Тільцям краще відкласти важливі зустрічі та розмови, зайнятися спокійними рутинними справами. Зірки радять прислухатися до порад мудрих людей. Найкращий день цього тижня — неділя, коли Меркурій із Нептуном увійдуть до ефективного з'єднання. 21 серпня вони зможуть визначитися зі своїм майбутнім, дізнатися про свої слабкі та сильні місця.



Близнюкам астрологи радять утриматися від будь-яких поспішних рішень, не давати прямих відповідей на запитання та пропозиції — краще взяти паузу і все добре обміркувати. При спілкуванні з малознайомими людьми краще ретельно підбирати слова, а під час знайомства з чоловіком — звертати увагу на його руки, щоб проаналізувати характер та об'єктивніше оцінити сумісність. Це допоможе уникнути помилок у майбутньому.

Ракам цього тижня потрібно бути готовим до сюрпризів. У житті починається перехідний етап та підготовка до кардинальних змін. Якісь події та ситуації вийдуть з-під контролю, змусивши міняти плани на ходу. Втім, представниці цього знаку зможуть упоратися з усім. Всесвіт відчинить перед ними двері в нове життя, дозволивши повністю контролювати процес і отримати хороший результат у справах, роботі, бізнесі, коханні. Ракам треба діяти.



Левам через важку енергетику ретроградного Юпітера, який починає набирати силу, доведеться зустрічатися весь тиждень із неприємними людьми. Цей тиждень може стати дуже продуктивним і вдалим, якщо представниці цього знаку діятимуть поодинці. На роботі та в коханні все складатиметься на їхню користь, але для цього потрібно думати самостійно та прислухатися до інтуїції.



Жодні неприємні випадковості не зможуть порушити рух Дів до успіху. У період з 15 по 21 серпня представницям цього знаку можуть надійти вигідні пропозиції у справах, бізнесі та роботі. Дів також можуть відвідати геніальні думки, творче натхнення. Це час, коли треба діяти, причому рішуче та сміливо.



Кардинальні зміни та нововведення можуть закінчитися для Терезів провалом. Цього тижня у жінок, народжених під цим знаком, може з'явитися спокуса заробити обманом, здобути славу чи увагу неетичним способом. Зірки не радять так чинити. Стресом може обернутися і будь-яка спроба спробувати щось нове. Розібратися у почуттях представницям цього знаку допоможе сильна інтуїція. Якщо дослухатися до серця, то спокуси вдасться оминути.



Скорпіони прекрасної статі зможуть досягти успіху, причому зробити це досить швидко та ефективно. Ніхто і ніщо їм не заважатиме. Нічні світила дають Скорпіонам прекрасної статі можливість діяти самостійно та самим обирати свій шлях. Цим жінкам надається чудова можливість отримати хорошу репутацію, підвищити доходи. Тиждень обіцяє блискучі фінансові та любовні результати. У суботу Марс може принести Скорпіонам серйозну перевірку на міцність. Можливі негаразди та поганий настрій.

Наприкінці тижня на Стрільців прекрасної статі очікують негативні зміни, що більшою мірою торкнеться стосунків із партнером, дітьми чи батьками. Перехід Марса на знак Близнюків провокуватиме конфлікти та стресові ситуації в суботу, і якщо Стрільці захочуть згладити гострі моменти, то їм доведеться проявити всі свої навички дипломатії. Представницям цього знаку пощастить у пошуку чоловіка або у переведенні стосунків на новий рівень.



Астрологи вважають, що для жінок-Козерогов починається ідеальний час для планування та підвищеної активності — можна сміливо чергувати різні справи та приділяти увагу любові, сім'ї. Астрологи радять складати список справ щодня, щоб нічого не забути. Іншою важливою темою тижня стане минуле. З 15 по 21 серпня можливі випадкові зустрічі зі старими знайомими та колишніми коханими. Такі зустрічі допоможуть пролити світло на дуже важливі речі.

Водоліям прекрасної статі цього тижня астрологи радять зайнятися визначенням своїх кармічних боргів, яких слід якнайшвидше позбутися. Тиждень ідеальний для неспішної роботи, спілкування, наведення ладу у своєму житті. У представниць цього знаку буде гарний запас творчої енергії, а нестандартний підхід до справ допоможе їм подолати будь-які перешкодиі. Звичайні рутинні будні не позбавлять їх гарного настрою.



У Риб цього тижня очікується спокійний час, коли їм доведеться зустрітися з деякою слабкістю і апатією. Буде добре, якщо представниці цього знаку розбавлять звичне життя експериментами. Все може круто змінитися у неділю через позитивний аспект Сонця та Сатурна. Якщо з'явиться можливість змінити своє життя, краще не упускати наданого долею шансу.

Матеріал «Сила Меркурія та Діви: крутий поворот долі чекає на три знаки зодіаку з 4 по 25 серпня» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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