Російським окупантам на всіх напрямках фронту не вдається досягти відчутних результатів. Тому вони не припиняють обстрілювати українські міста та села.



За інформацією Генштабу, противник продовжує утримувати свої підрозділи у прикордонних районах Брянської та Курської областей та обстрілювати з артилерії довколишні райони Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії, намагався вести наступ у напрямках Пасіка — Богородичне та Тихе — Долина. Отримав відсіч та відійшов.

На Краматорському напрямку спроба противника провести розвідку боєм у напрямку Білогорівка — Григорівка зазнала невдачі.

На Бахмутському напрямку окупанти безрезультатно намагалися прорвати оборону наших підрозділів та просунутися у напрямках населених пунктів Спірне, Івано-Дар'ївка, Виїмка, Яковлівка, Кодема, Вершина та Зайцеве. Зазнали втрат та хаотично відійшли. В окремих районах продовжуються бойові дії.



У напрямку Покровське — Бахмут ворог мав частковий успіх, намагається закріпитись.



На Авдіївському напрямку продовжувалися артилерійські обстріли поблизу Мар'їнки, Водяного, Авдіївки, Пісок, Красногорівки та Новобахмутівки. Усі ворожі спроби штурму у районах Спартака, Пісок та Мар'їнки наші захисники придушили та змусили окупантів відійти на старі позиції.



На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти наступали в районі Єгорівка — Павлівка. Ворога зупинили та відкинули назад.



На Південнобузькому напрямку загарбники робили обстріли позицій наших військ з танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Противник намагається відновити боєздатність підрозділів, які зазнали втрат під час бойових дій на вказаному напрямку.



Як повідомляли «ФАКТИ», в Україні продовжать воєнний стан після 23 серпня 2022 року ще на 90 днів. Термін проведення загальної мобілізації також продовжується з 23 серпня на 90 днів.

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