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Україна

ЗСУ придушили всі штурми ворога поблизу Спартака, Пісків та Мар’їнки, — Генштаб

19:25 12 серпня 2022
військова техніка

Російським окупантам на всіх напрямках фронту не вдається досягти відчутних результатів. Тому вони не припиняють обстрілювати українські міста та села.

За інформацією Генштабу, противник продовжує утримувати свої підрозділи у прикордонних районах Брянської та Курської областей та обстрілювати з артилерії довколишні райони Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії, намагався вести наступ у напрямках Пасіка — Богородичне та Тихе — Долина. Отримав відсіч та відійшов.

На Краматорському напрямку спроба противника провести розвідку боєм у напрямку Білогорівка — Григорівка зазнала невдачі.

На Бахмутському напрямку окупанти безрезультатно намагалися прорвати оборону наших підрозділів та просунутися у напрямках населених пунктів Спірне, Івано-Дар'ївка, Виїмка, Яковлівка, Кодема, Вершина та Зайцеве. Зазнали втрат та хаотично відійшли. В окремих районах продовжуються бойові дії.

У напрямку Покровське — Бахмут ворог мав частковий успіх, намагається закріпитись.

На Авдіївському напрямку продовжувалися артилерійські обстріли поблизу Мар'їнки, Водяного, Авдіївки, Пісок, Красногорівки та Новобахмутівки. Усі ворожі спроби штурму у районах Спартака, Пісок та Мар'їнки наші захисники придушили та змусили окупантів відійти на старі позиції.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти наступали в районі Єгорівка — Павлівка. Ворога зупинили та відкинули назад.

На Південнобузькому напрямку загарбники робили обстріли позицій наших військ з танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Противник намагається відновити боєздатність підрозділів, які зазнали втрат під час бойових дій на вказаному напрямку.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Україні продовжать воєнний стан після 23 серпня 2022 року ще на 90 днів. Термін проведення загальної мобілізації також продовжується з 23 серпня на 90 днів.

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